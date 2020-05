Massachusetts - Coronavirus : Deux compatriotes (Muradieu Joseph et Dr Eno Mondésir) analysent la gestion de la crise sanitaire par l'Administration Baker-Polito et son plan de "déconfinement"

Encouragé par des indicateurs plutôt positifs, l'Adimistration Baker-Polito a donné le feu vert depuis une semaine pour la reprise de ceratianes activités commerciales, industrielles, médicales, récréatives et même sportives tout en "demandant aux entreprises de respecter un certain nombre de mesures de distanciation sociale spécifiques à leur industrie".

En effet, selon les données disponibles sur le site Web du Département de la Santé Publique du Massachusetts (23 Mai 2020), le nombre de personnes en soins de santé intensifs a atteint son niveau le plus bas soit 610 pour 2,237 hospitalisées alors que le taux de résultats positifs aux tests de coronavirus a connu une baisse considérable au cours de ses dernières semaines soit 6.3%. Les décès ont également diminué: entre le 20 et le 21 mai dernier, 43 morts du Covid-18 ont été malheureusement enregistrés dans les centres hospitaliers de l'Etat du Massachusetts contre une moyenne de 150 (décès quotidiens) le mois dernier avec un pic de 196 le 24 Avril.



Au cours d'une conférence de presse lundi dernier, le gouverneur Charlie Baker a communiqué un "plan de réouverture" de quatre phases.Chaque phase durera au moins trois semaines. La progression d'une phase à l'autre dépendra des données sur les nouveaux cas de coronavirus, les hospitalisations et d'autres paramètres de santé, a tempéré le gouverneur qui était accompagné du Lieutenant-Gouverneur Karyn Polito et de sa Ministre de la Santé et des Services Sociaux Marylou Sudders.



Deux mois presque après le début de cette crise sanitaire inédite engendrée par le coronavirus, le Massachusetts a perdu plus de 5 900 décès (6,304 à la date du 23 Mai) et plus de 1,1 million d'emplois, a reconnu le gouverneur républicain, "il est temps de commencer à avancer prudemment".



En effet depuis lundi dernier, dans le cadre de la première phase, les eindustries et les compagnies de construction sont autorisées à fonctionner, avec des restrictions de distanciation sociale. Les lieux de culte peuvent rouvrir avec une capacité limitée. Les hôpitaux et les centres de santé communautaires peuvent également fournir «des soins préventifs hautement prioritaires, des soins pédiatriques et des traitements pour les patients et les affections à haut risque».



A partir de ce lundi 25 Mai, les bureaux des sociétés et compagnies privées (sauf à Boston), les laboratiores, les salons de coiffure (en capacité limitée et sur rendez-vous uniquement), le commerce de détail, sont autorisés à rouvrir leur portes (avec certaines restrictions).



Également ce 25 mai, de nombreuses activités récréatives en plein air (plages, parcs, certains terrains et courts de sport), la plupart des activités de pêche, de chasse, les jardins zoologiquess et les installations publiques seront ouverts au public,



Au cours de cette conférence de presse, le gouverneur Charlie Baker a également fourni des détails sur les industries et secteurs qui seront autorisés à fonctionner pendant les trois autres phases de son plan de réouverture. Par exemple, les restaurants devraient attendre la deuxième phase et les bars la trosième pour rouvrir leurs portes.



Pour analyser la gestion de la crise sanitaire liée au coronavirus, Muradieu Joseph et Dr Eno Mondésir étaient les deux invités de MCTV Boston.