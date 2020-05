Coronavirus : Hydroxychloroquine et chloroquine pas efficaces et même néfastes, selon une étude d'ampleur



Les auteurs estiment que le risque de mortalité est de 34 % à 45 % plus élevé chez des patients prenant ces traitements que chez des patients présentant des facteurs de risquesUne mortalité plus élevée, des arythmies plus fréquentes… Les résultats de la dernière étude médicale publiée par la revue scientifique The Lancet sont sans appel : ni la chloroquine, ni son dérivé l’hydroxychloroquine ne se montrent efficaces contre le Covid-19 chez les malades hospitalisés. Les chercheurs recommandent de ne pas prescrire ces molécules en dehors des essais cliniques.

Menée sur près de 15.000 malades, il s’agit de la « première étude à large échelle » à montrer une « preuve statistique robuste » que ces deux traitements qui font couler tant d’encre, « ne bénéficient pas aux patients du Covid-19 », déclare dans un communiqué le Dr Mandeep Mehra, auteur principal de l’étude publiée dans la prestigieuse revue médicale.