Coronavirus - Bilan MONDIAL: une centaine de médecins tués en Italie, selon un syndicat

Les dernières infos liées à l'évolution de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

Le Covid-19, qui a fait plus de 86.000 morts depuis le début de la pandémie, a placé plus de la moitié de l'humanité en quarantaine. Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie.

Italie, pays le plus endeuillé

L'Italie, premier état atteint en Europe, reste le pays le plus endeuillé avec 17.669 décès. Une centaine de médecins sont décédés de l'épidémie de Covid-19 en Italie, a annoncé jeudi à l'AFP leur fédération professionnelle. "Nous avons le nombre de médecins décédés à cause du Covid-19, c'est 100, peut-être même 101 à l'heure actuelle malheureusement", a indiqué en milieu de journée le service de presse de la Fédération nationale des ordres de médecins en chirurgie et odontologie.

Record tragique aux Etats-Unis

Avec plus de 400.000 de contaminations, les Etats-Unis ne cessent de voir se propager la pandémie, dans un monde qui souffre déjà des premiers symptômes d'une grave récession économique. Autre record américain tragique: pour la deuxième journée consécutive, le pays a enregistré près de 2.000 morts liées au Covid-19, le pire bilan quotidien dans le monde depuis le début de la pandémie.

7.000 décès au total en Grande-Bretagne

En Grande-Bretagne, un nouveau plafond de 938 morts a été recensé en 24 heures, pour plus de 7.000 en tout. La santé du Premier ministre Boris Johnson, en soins intensifs depuis trois jours dans un hôpital londonien après avoir été contaminé au Covid-19, "s'améliore" selon son ministre des Finances.

Confinement prolongé en France

La France se prépare à une prolongation du confinement qui entre jeudi dans son 24e jour, alors que le bilan humain de l'épidémie de coronavirus continue de s'aggraver avec près de 11.000 morts et précipite l'économie dans une récession historique.

L'Espagne reste l'un des pays les plus touchés au monde par le coronavirus, avec plus de 14.555 morts selon les derniers chiffres. Le bilan quotidien est reparti à la hausse pour le deuxième jour consécutif mais les autorités affirment avoir dépassé le pic de contagion.

Une baisse en Espagne

Le pays, l'un des plus endeuillés du monde par la pandémie, a recensé 683 morts du Covid-19 en 24 heures, selon le bilan publié jeudi par les autorités, un chiffre en repli alors que le nombre de décès quotidiens était auparavant reparti en hausse deux jours d'affilée. Au total, 15.238 personnes sont mortes du Covid-19 dans le pays. Le nombre de nouveaux cas confirmés en 24 heures (plus de 5.700) a lui aussi diminué légèrement, portant le total à 152.446, tandis que le nombre de personnes guéries de la maladie est désormais de 52.165.

40.000 cas en Amérique latine

Le Brésil, le plus grand pays d'Amérique latine qui compte 210 millions d'habitants, comptabilise plus d'un quart des contaminations, avec 13.278 malades déclarés. Ils enregistre également le plus grand nombre de décès (667). Un premier cas de coronavirus au sein des populations indigènes Yanomami vivant au Brésil, un adolescent de 15 ans, a été confirmé mercredi par le ministre brésilien de la Santé, Luiz Henrique Mandetta. Avec ce nouveau cas, ce sont au moins sept indigènes brésiliens à avoir été infectés par le coronavirus, selon le journal O Globo.

L'Equateur, qui compte 17,5 millions d'habitants, enregistre le plus haut taux de mortalité, avec 242 morts pour 4.450 cas déclarés.

Après le Brésil, le Chili est le deuxième pays le plus contaminé (5.546, 48 décès) suivi du Pérou (2.954, 107), du Mexique (2.785, 141), du Panama (2.100, 59) et de la République dominicaine (1.956, 108).