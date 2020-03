Boston : Empêcher le pic de contamination du coronavirus, le maire Marty Walsh fait appel à la responsabilité individuelle des "Bostonians"

Dans un message pré-enregistré d'une quinzaine de minutes diffusé mardi soir sur les principales chaînes de télévision locales et sur les réseaux sociaux, Le maire de Boston, Marty Walsh, a exhorté "chacun à jouer sa partition pour prévenir la propagation du COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus.

Le maire a également attiré l'attention sur l'importance de la distanciation sociale.

"La distanciation sociale n'est pas pour les personnes dans les catégories à haut risque. C'est la responsabilité de chacun, car n'importe qui peut attraper et propager ce virus", a dit le maire Walsh. "Il est particulièrement important pour les jeunes et en bonne santé de penser au-delà de leurs propres préoccupations personnelles."



Le maire a également demandé aux habitants de Boston de rester unis pendant ces moments difficiles et sans précédent.