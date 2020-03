Haïti-Santé publique : Seuls les avions en provenance des Etats-Unis sont autorisés, la frontière avec la République Dominicaine fermée

Les vols en provenance de l’Europe, du Canada et de l’Amérique Latine sont suspendus, la frontière avec la République dominicaine sera fermée dès ce lundi 16 mars à minuit, a décidé dimanche le gouvernement haïtien. Le Premier ministre Joseph Jouthe qui en a fait l’annonce au cours d’une conférence de presse en sa résidence privée a souligné qu’aucun cas de coronavirus n’a été enregistré à date dans le pays.

Joseph Jouthe a aussi interdit tous les voyages des officiels haïtiens à l’étranger. Le gouvernement déconseille à la population de voyager à l’étranger sauf en cas d’urgence, a-t-il exhorté.

Le ministre de l’Intérieur et des Collectivités territoriales, Audin Fils Bernadel, a souligné que ces mesures sont prises pour deux semaines et des évaluations seront faites après cette date.

En revanche, les autorités haïtiennes autorisent les marchandises en provenance de la République dominicaine à traversées la frontière, parce que, selon le gouvernement, le transport des marchandises ne nécessite pas la présence de beaucoup de personnes.

Le gouvernement déconseille aussi les attroupements sans pour autant interdire formellement les lieux de grands rassemblements comme l’école, l’église, les marchés, les restaurants, les clubs, entre autres. Le Premier ministre Jouthe a révélé qu’un vote a été déjà fait en cens au sein du gouvernement, mais ceux qui veulent la fermeture de ces institutions et lieux publics ont été en minorité.

Si les autorités ont fait savoir qu’aucun cas de coronavirus n’a été enregistré dans le pays à date, mais elles ont fait savoir qu’actuellement 18 personnes sont en quarantaine ou en observation.

Des tests ont été prodigués sur seulement 12 personnes et les résultats sont tous négatifs, a fait savoir le directeur du Laboratoire national et de recherches. Le Dr Patrick Dely a souligné que seules les autorités haïtiennes sont habilitées à informer la population sur l’évolution de la pandémie. Il a donné la garantie que si un cas de coronavirus est testé positif, le gouvernement le rendra publiquement automatiquement.

Le directeur général du ministère de la Santé publique, le Dr Lauré Adrien joint par Le Nouvelliste au téléphone a indiqué que les résultats de l’autopsie sur le corps du passager décédé dans le bus en provenance de la République dominicaine la semaine dernière ont révélé que le décès n’a pas de lien avec nouveau Coronavirus ( COVID 19 ). Les 16 autres personnes qui étaient gardées en « quarantaine » par mesure de précaution ont été habilitées à rentrer chez eux et de fait elles sont toutes parties.

Par ailleurs, le Dr Lauré Adrien tenait à dénoncer et condamner rigoureusement « l'attitude de certaines personnes qui exploitent la naïveté d'un groupe de personnes comme ce Monsieur vu sur une vidéo en train de faire la promotion de sa méthode de prévention du Coronavirus justement par des gestes dangereux qui sont plus susceptibles de faire exploser la propagation du virus si jamais il serait présent chez un des membres de cette assemblée. »

Robenson Geffrard

