Boston : Le maire Marty Walsh annonce la suspension des activités de construction au niveau de la ville, la création de «Boston Resiliency Fund» et la fermeture des biblioithèques municipales

Le maire de Boston, Marty Walsh, a adopté différentes mesures supplémentaires visant à limiter la propagation du coronavirus et à soutenir les résidents touchés par les mesures d'urgence. Il a annoncé aujourd'hui la formation et le lancement du Boston Resiliency Fund chargé de qui coordonner les efforts de collecte de fonds pour soutenir les résidents touchés par l'épidémie et aider les fournisseurs de premiers soins.

Le Fonds est lancé conjointement avec le soutien d'un nombre croissant de partenaires privés et philanthropiques, notamment la Fondation Vertex, Partners HealthCare, Jack Connors, Liberty Mutual, Gross Family Foundation, Bain Capital, John Hancock, John & Cyndy Fish, Mass Mutual et Shah Family Foundation.

D'autres particuliers, fondations et sociétés qui s'engagent dans cet effort philantropique comprennent: Alnylam Pharmaceuticals, Blue Cross Blue Shield, The Boston Foundation, Charles River Labs, Dunkin, Elaine Schuster, Gross Family Foundation, Highland Street Foundation, John Hancock, John Rosenthal, John W. Henry Family Foundation, Red Sox Family Foundation, Robert Kraft, The Lynch Foundation, Sarepta et Steve & Roberta Weiner.

"L'argent récolté ira directement aux organisations locales et aux organisations à but non lucratif qui soutiennent les familles de Boston. Nos principaux objectifs sont l'accès à la nourriture, la technologie pour soutenir l'apprentissage à domicile pour nos étudiants et le soutien pour nos travailleurs de la santé et nos premiers intervenants, y compris les services de garde d'enfants", a déclaré le Maire de Boston peu avant 3 heures cet après-midi.

Au cours de cette première journée, près de 10 millions de dollars ont été collectés pour soutenir le Fonds, initié par un don de 1 million de dollars de Vertex Pharmaceuticals.



M. Walsh a également annoncé cet après-midi la suspension de toutes les activités de construction régulières au niveau de la ville de Boston, à partir de ce mardi. Il a déclaré que tous les projets de construction doivent être sécurisés tous les jours de la semaine par les équipes minimales nécessaires.



"Ces décisions que nous prenons ne sont pas faciles, mais elles sont prises avec une grande prudence. Il s'agit de protéger le travailleur et d'empêcher la propagation du coronavirus", a-t-il déclaré.

Finalement, le maire a annoncé que la fermeture de toutes les bibliothèques municipales à partir de ce soir (Lundi à 6 heures) . D'autre part, les piscines, gymnases et les centres pour Jeunes et leur familles (BCYF, Boston Centers for Youth & Families sont tous fermésaux activités régulières. Certaines de ces installations resteront ouvertes pour la distribution de repas.



Pour plus d'informations, visitez le site de la ville de Boston : Boston.gov