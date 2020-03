Boston, Massachusetts- Pour endiguer la propagation du conoravirus l'administration Baker-Polito a ordonné un plan de rassemblement plus restrictif et la fermeture de toutes les écoles publiques de la maternelle à la 12e année

Ce Dimanche en début de soirée, le Gouverneur du Massachusetts Charlie Baker Baker a ordonné un plan de rassemblement public plus restrictif, interdisant tous les rassemblements de 25 personnes ou plus. L'interdiction initiale du gouverneur était de rassembler 250 personnes ou plus, qui a été mise en place vendredi.

"Ces rassemblements comprennent tous les événements communautaires, civiques, publics, de loisirs, confessionnels, les événements sportifs avec des spectateurs, les concerts, les conventions et tout événement ou activité similaire qui rassemble 25 personnes ou plus dans une seule pièce ou un seul espace en même temps. Cela comprend des lieux comme les centres de fitness, les clubs privés et les théâtres ", a déclaré Baker.



Baker a également interdit aux bars et restaurants de servir de la nourriture et des boissons sur place, mais leur permettra de servir de la nourriture via des services de livraison et de plats à emporter. L'interdiction de service sur place commence mardi et devrait durer jusqu'au 17 avril.



"Cette ordonnance ne s'applique pas aux épiceries ou aux pharmacies. Il s'agit des bars et des restaurants et des endroits où les gens ne doivent absolument pas aller", a déclaré Baker. "Je me rends compte que ces mesures sont sans précédent, mais nous demandons à nos résidents de prendre une profonde respiration et de comprendre la raison d'être de ces directives."



De plus, toutes les écoles publiques de la maternelle à la 12e année dans le Massachusetts fermeront leurs portes mardi et suspendront leurs activités pendant les trois prochaines semaines jusqu'au 7 avril.



"A moins que votre quartier ne soit déjà fermé, l'école est demain mais pas mardi", a déclaré Baker.



La secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Marylou Sudders, a déclaré que toutes les maisons de soins infirmiers et maisons de repos du Massachusetts ont reçu l'ordre d'interdire les visiteurs.