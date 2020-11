Le Président d’Haïti en tournée médiatique vante ses réformes

Le Président d’Haïti, Jovenel Moïse a entamé une tournée médiatique durant ces dernières 24 heures en vue de défendre ses grandes décisions au profit de l’Etat, Un Etat, dit-il, "qui jusque-là, un Etat Peze souse au profit d’un petit groupe monopole qui avait la complicité de l’Etat lui-même profitait de grands avantages particulièrement dans la construction des grandes infrastructures routières, l’énergie et le pétrole au grand détriment de la population".

Dans le secteur de l’énergie, le Chef de l’Etat a réaffirmé que certains des contrats estimés à des millions de dollars avec des firmes locales sont entâchées d’irrégularités au détriment des l’intérêt de l’Etat et de la nation, . « Aujourd’hui, de nombreuses réformes ont été opérées dans ce secteur, et déjà la population peut en témoigner des résultats » selon le Chef de l’Etat.

S’agissant de l’insécurité, le Président Jovenel Moïse qui a passé en revue les grands dossiers de l’Etat a vertement rejeté tout lien entre son pouvoir et les gangs armés qui opèrent particulièrement dans les populaires et les liens étroits qu’entretiendraient Jimmy Chérizier ( Alias Barbecue) et le pouvoir actuel. « Nous avons en partie hérité de la situation actuelle, mais à aucun moment le palais national n'a contribué à l'entretenir. Je n'ai aucun lien avec les bandits, je ne leur distribue pas d'argent, ni d'armes pour qu'ils maintiennent l'ordre dans leur quartier : Tolérance zéro pour tous-ceux qui contribuent à alimenter les gangs armés, a indiqué le Chef de l’Etat.



Évoquant la publication du décret sur le fonctionnement de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) le Chef de l’Etat a précisé clairement que ce texte n’enlève pas le pouvoir de contrôle de la Cour des Comptes. Elle a tout son pouvoir de contrôle, mais le contrôle se fait à posteriori.

Par ailleurs, le Président Jovenel Moïse a fait savoir que "le pays mérite d’une Constitution moderne, adaptée aux exigences et aux défis qui attendent la nation au XXIe. Nous allons conserver les bons héritages démocratiques que nous a laissés la Constitution de 1987. La nouvelle Constitution devrait être adaptée à notre culture, simple, claire, facilement applicable.A travers un référendum, a indiqué le chef de l’Etat, le peuple décidera s’il acceptera ou pas la nouvelle Constitution. « Si le peuple dit oui au cours de ce référendum, les prochaines élections seront organisées avec cette nouvelle Constitution », a soutenu Jovenel Moïse.

Le Chef de l’Etat s’est dit déterminé à opérer de grandes réformes pour le bon fonctionnement du pays. Il a une fois de plus promis la disponibilité de l’énergie électrique 24/24 avant la fin de son mandat. « Des investissements ont été faits en ce sens » a soutenu le Chef de l’Etat qui confirme que sont mandat doit prendre fin en février 2022. Jovenel Moïse se dit ouvert à tout dialogue avec l’opposition.