Décès L’ex Sénateur et ancien Ministre de l’intérieur François Anick Joseph

L’ex Sénateur et ancien Ministre de l’intérieur François Anick Joseph est décédé ce mardi 27 octobre au Canada suite à une crise cardiaque. Depuis tantôt huit mois, François Anick Joseph vivait au Canada où il luttait contre un cancer du pancréas.

François Anick JOSEPH né le 23 décembre 1961 à Petite-Rivière de l'Artibonite, est un sociologue, professeur des universités et homme d'Etat haïtien. Il a été Sénateur de la République sous la bannière de l’OPL et Ministre de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales.