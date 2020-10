Le Ministère des Affaire étrangères et des Cultes dément les informations faisant croire que le Président Jovenel Moïse aurait donné une île faisant partie du territoire haïtien au rappeur américain Kayne West

Suite à une vidéo circulant sur les réseaux sociaux, où le rappeur américain Kayne West aurait confié que le Président haïtien Jovenel Moïse lui a donné une île du territoire lors de son passage dans le pays en vue d’y ériger une ville du futur, le Ministère des Affaires Étrangères et des Cultes a tenu à faire une mise au point la relative aux propos tenus par la star américaine.

Dans un communiqué de presse, dont copie est parvenue à infohaiti.net, le Ministère des Affaires Étrangères et des Cultes précise que le Chef de l’Etat., lors d’une visite le 25 septembre, 2020 à Labadee et l’île de la Tortue en compagnie de Kayne West et d’autres personnalités, le Président haïtien a profité de l’occasion pour inviter la communauté afro-américaine à venir explorer les opportunités d’investissements un peu partout à travers le territoire dans un certain nombre de secteurs porteurs tels que la culture et le tourisme, car a-t-il ajouté, Haïti est l’endroit idéal pour promouvoir la culture universelle.

« A aucun moment, le Chef de l’Etat n’est habité par l’idée saugrenue de brader le territoire national, pour quelque raison que ce soit » souligne cette note de la chancellerie haïtienne précisant par ailleurs que le Président, ne ménagera aucun effort pour faciliter des investissements aussi bien locaux qu’étrangers dans le but de garantir le bien être de la population et d’assurer le développement durable de la nation.