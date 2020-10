Moïse Jean-Charles attaque des leaders de l’opposition, contre-attaque et maintient dans sa ligne de mire Jovenel Moïse et les Etats-Unis

Le dirigeant du parti “Pitit Dessalines” continue de faire parler de lui. Alors qu’il est considéré par une frange de l’opposition comme un proche de Jovenel Moïse et par ricochet du PHTK, Moïse Jean Charles n’est pas passé par quatre chemins pour s’en prendre à ceux et celles de l’opposition qui voudraient ternir son image et le discréditer.

A en croire Moïse Jean Charles, tous ceux et toutes celles qui l’attaquent ne sont que des opportunistes qui ont fait leur temps et qui aujourd’hui cherchent de nouvelles voies pour revenir sur la scène politique. “ Ils recherchent une résurrection” a soutenu le dirigeant de Pitit Dessalines qui a, par ailleurs, qualifié ses détracteurs de l’opposition de “dayiva kòn siye”.

L’ancien parlementaire s’est félicité par ailleurs du fait qu’il a déjoué un plan du Gouvernement américain en complicité avec l’opposition pour mettre en place un nouveau gouvernement et maintenir Jovenel Moïse au pouvoir jusqu’en 2022.

“Aujourd’hui, nous sommes confortables d’avoir fait échec à ce plan” a indiqué Moïse Jean Charles qui annonce déjà deux journées de mobilisation, les 17 et 18 novembre prochain avec notamment des rassemblements devant l’ambassade américaine à Port-au-Prince. “ Se pa devan sèkèy la pou nou ale kriye men se devan kadav la” a soutenu Moïse Jn Charles qui dit compter particulièrement sur des membres de la société civile pour atteindre cet objectif.

En début de semaine, la dirigeante de la Fusion des Sociaux-démocrates, membre de la Direction Politique de l’Opposition avait qualifié Moïse Jean Charles d’un leader “ primaire, un homme faux” et qui aurait des comptes à rendre à la justice pour son implication présumée dans un acte d’assassinat.