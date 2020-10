La direction politique de l’opposition satisfaite de la manifestation du 17 octobre et rejette tout idée de dialogue avec Jovenel Moïse

Suite à la manifestation du 17 octobre à l’occasion du 214ème anniversaire de l’assassinat de l’Empereur Jean-Jacques Dessalines, la direction politique de l’opposition se décerne un satisfecit. Elle dit saluer l’engagement et la détermination du peuple haïtien à travers différents groupes organisés du pays qui se sont mobilisés pour saluer la mémoire de Jean-Jacques Dessalines qui avait un rêve de bien-être pour toute la nation mais aussi pour réclamer justice pour Me Monferrier Dorval, l’étudiant Grégory St-Hilaire, Diogène Elias Eric (Ricot), chef de sécurité de l’ancien Sénateur Youri Latortue ainsi que toutes les victimes des quartiers populaires tels Bèl-Air, la Saline, Pont-Rouge et Cité Soleil.

Edmonde Supplice Beauzile de la Fusion des sociaux-démocrates, membre de la Direction Politique de l’opposition salue par ailleurs ses femmes et ses hommes qui ont gagné les rues en dépit des menaces et intimidations de chefs de gangs qui selon elle, proches du pouvoir, ont tout tenté pour empêcher la tenue de la manifestation du 17 octobre.

La Direction politique de l’opposition, estime par ailleurs qu’il est trop tard pour dialoguer avec Jovenel Moïse. Selon Edmonde Supplice la concertation va se poursuivre au niveau de l’opposition et d’autres secteurs du pays pour obtenir le départ de Jovenel Moïse au plus tard le 7 février 2021 et préparer la dernière transition.