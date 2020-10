Direction politique de l’opposition »; nouvelle trouvaille de l’opposition pour combattre Jovenel Moïse

Dans le but d’intensifier le mouvement anti Jovenel Moïse et de préparer une transition, des partis politiques de l’opposition ont décidé de se rassembler autour d’une nouvelle structure baptisée « Direction politique de l’opposition ». Cette structure politique est composée de la fusion des sociaux démocrates, du Mochrena, du secteur dit démocratique et populaire, de l’OPL, de Inifòs, AAA, Inite et Veye Yo.

Selon Edgard Leblanc Fils de l’OPL, cette structure reste ouverte à d’autres formations politiques qui voudraient y adhérer. La direction politique de l’opposition a pour vocation principale de "défendre les valeurs démocratiques et débarrasser le pays du régime actuel qui ne fait que plonger le pays dans le chaos et l’anarchie".

Cette structure aura à suivre l’évolution de la situation politique en permanence et définir les actions à prendre dans la concertation entre les différents acteurs afin d’atteindre les objectifs fixés, a soutenu Edgard Leblanc Fils.