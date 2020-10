Les partis politiques continuent de pulluler en Haïti

En moins d’un mois, plus d’une dizaine de partis ont vu le jour dans le paysage politique haïtien. Certains ont été ressuscités et d’autres ont tout simplement changé de cap en se dotant de nouveaux dirigeants.

Dans le contexte actuel, de nombreux observateurs avisés, le phénomène ne saurait surprendre personne dans la mesure oû chaque dirigeant politique caresse toujours l'ambition de diriger sa propre formation politique pour des raisons diverses: avoir une structure pour négocier, se positionner, partir à la conquête du pouvoir...

Fait bizarre pour ce nouveau contexte, la plupart des nouveaux dirigeants politiques ne sont autres que d’anciens élus de la 50 ème législature.

Parmi ces nouveaux partis il y a lieu de citer « En Avant » de l’ancien Député de Pétion-Ville, Jerry Tardieu. Gracia Delva, Sénateur a mis en place de son côté « Ayiti Anvan (AYA)». Dans la même veine l’ancien Sénateur Renel Sénatus a lancé « Lòd Demokrarik ».

Willot Joseph du Plateau Central a lui lancé également un nouveau parti politique dénommé « Exemple National ». Un parti qui sera représenté à travers tout le territoire national selon lui.

Parlant de Sénateur, il serait bruit que l’ancien Sénateur Antonio Cheramy aurait, lui aussi, décidé de lancer un mouvement politique dénommé « Matrice ».

D’autres partis fondés avant 2020 ont de leur côté décidé de faire peau neuve avec de nouveaux dirigeants afin de prendre de nouvelles orientations. L’ancien député Déus Déronneth a pris,en janvier 2020, la direction du parti politique Elan Démocratique fondé en 2014 mais qui était jusque là assez silencieux.

Entente Nationale un parti ressuscité par l’ancien député Bien-Aimé A. Rodon, créé en 2015 et dont il a pris la direction un an plus tard.

A ce rythme, d’aucuns craignent que le pays ne batte encore une fois le record du nombre de partis politiques inscrits et prêts à concourir aux prochaines élections quelque soit l’année retenue pour leur organisation.