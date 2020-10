Une éventuelle rencontre entre Jovenel Moïse et l’opposition pourrait se tenir avant la fin de cette semaine. L’opposition dit déjà non

Selon des sources concordantes, cette rencontre qui devait avoir lieu au début de cette semaine a été reportée en raison du décès du père du Président Jovenel Moïse. Toujours selon ces sources, plusieurs acteurs de la communauté internationale joueraient pieds et mains pour que se tienne cette rencontre avec l’opposition afin de trouver un dénouement à la crise actuelle et favoriser l’organisation d'élections dans le pays.

C’est d’ailleurs au Conseil de sécurité, le lundi 5 octobre 2020, que l’ambassadeur des États-Unis à l’ONU Kelly Craft, avait annoncé la tenue de ces discussions sans en préciser la teneur.

Déjà des membres de l’opposition disent non à toute rencontre avec Jovenel Moïse. Selon toutes les informations dont dispose infohaiti.net en milieu de journée de ce mercredi, des membres du secteur démocratique seraient convoqués à une réunion cet après-midi en vue de fixer clairement leur position.

Par ailleurs dans un tweet, Me André Michel, opposant farouche au pouvoir affirme clairement qu’il “Il n’y a aucune négociation en cours entre l’opposition et le pouvoir. Le Secteur Démocratique et Populaire rejette toute possibilité de Cohabitation avec Jovenel Moise, PHTK et alliés. La Population combattra tout accord politique bidon avec Jovenel Moise, PHTk et alliés.”

Ce n’est pas la première fois que l’international à travers des secteurs organisés du pays dont l’Eglise tente tout pour aboutir à un accord politique entre les protagonistes mais en vain.