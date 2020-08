Nord / Cap-Haïtien: l'APH anime un atelier sur la réforme de la Constitution

L'Association des planteurs d'Haïti (APH) organise un atelier sur la réforme constitutionnelle. L'agronome Raymond Louis Jeune a déclaré que son association est présente dans plusieurs départements et que cet atelier permet d'installer cette structure dans la deuxième plus grande ville du pays. L'agronome Jean-Louis a précisé qu'aucun changement de système n'est possible sans une réforme en profondeur de la constitution de 1987 amendée.

Rappelons qu'en septembre prochain l'APH organisera son Congrès National à Mirebalais.

D'autres Nouvelles dans nos villes de Province

Nord-Ouest / Bassin-Bleu : Le Casec pousse un cri d'alarme

Le coordinateur du conseil d'administration de la section communale (Casec) du Bassin-Bleu Viltera Louis demande au Président de la République de venir en aide à la population privée d'eau et de santé. Le Casec Louis a précisé que les gens de Bassin-Bleu regrettaient d'avoir voté pour le président lors de leurs élections.

Les routes menant au Cap-Haïtien sont bloquées

Le 15 août ramènera les 350 ans d'existence de cette ville. Le président de la République Jovenel Moïse devrait participer aux festivités. Mais les capois déçus de la gestion du chef de l'Etat, ont bloqué toutes les voies terrestres qui pouvaient conduire à la cité christophienne.

Sud-est / Jacmel : le MOCHRENA prône le respect de la loi

Le responsable du Mouvement Chrétien pour une Nouvelle Haïti (MOCHRENA) pour le Sud-Est Lucien Pierre dénonce la situation d'insécurité que traverse actuellement le pays et plus précisément le département du Sud-Est.

Le chef du MOCHRENA pour le Sud-Est demande à l'Etat d'assumer sa responsabilité en veillant au respect de la loi et en mettant les bandits derrière les barreaux.