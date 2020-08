Nouvelles de nos Villes de Province pour ce Lundi 3 Août 2020

Carries; Le Premier Ministre Ministre Joseph Joute fait des promesses à Carriès

En compagnie du chef de la police, le ministre du Tourisme, le Premier ministre Joute a rendu visite aux habitants de Carries. Le chef du gouvernement a indiqué qu'un poste de police sera construit pour lutter contre l'insécurité dans la région et a également précisé que l'EPPLS procédera à un recensement pour permettre aux habitants de devenir de fermier de l'état. .

Rappelons qu'en mai dernier, plusieurs maisons et complexes hôteliers ont été incendiés dans la ville d'Arcahaie dans le cadre d'un conflit entre la famille Sainteliat de Fonds Baptiste (septième section municipale d'Arcahaie) et les propriétaires appartenant à l'élite syro-libanaise.



Centre / Hinche

Des professeurs hinchois menacent de boycotter la réouverture des classes

Pour achever l'année scolaire 2019-2020, le ministère de l'Éducation nationale a indiqué que la réouverture des classes est prévue pour le 10 août 2020. Mais, le syndicat des enseignants de Hinche menace de boycotter cette initiative si l'État haïtien ne leur paie pas leurs arriérés de salaire et ne leur donne pas la carte de débit qui est réservée à tous les employés de la fonction publique.

"Nous sommes aussi des employés de l'Etat, nous devons aussi bénéficier de cette carte de débit. De plus, nous réclamons nos arriérés de salaires", a déclaré Ebens Bélizaire, coordinateur des syndicats d'enseignants de Hinche. L'enseignant exige également une augmentation de salaire en faveur de tous les salariés du système éducatif.

Artibonite / Saint-Michel-de-l'Attalaye

Le Casec de la septième section de Mamon dénonce les attaques des bandits

Ojius Vertilus Ariel, président du Conseil d'administration de la septième section communale de Mamon, a déclaré que des bandits lourdement armés avaient envahi "sa section". Il demande à la Police nationale haïtienne de l'aider à assurer la sécurité des habitants de cette section. Le Casec Vertilus a fait savoir qu'il ne peut, à lui seul, combattre ses voyous.

"Notre section a été un endroit très calme, mais aujourd'hui elle se transforme en enfer. La semaine dernière, j'avais arrêté un bandit et ces criminels menacent de me tuer. Et c'est pourquoi je fais appel à la PNH pour m'aider à rétablir l'ordre dans la section", a martelé le Casec de la septième section communale de Mamon.

Gros Morne

Les Gros-Mornais plaident pour le social

Les jeunes de la commune de Gros-Morne ont fait savoir au début de cette semaine que les politiciens refusent de s'impliquer dans le développement du pays et leur demandent de faire du travail social.

"La politique est leur bête de somme, ils refusent de soutenir les jeunes. Ils n'investissent pas dans le social. S'ils veulent un réel changement pour le pays, ils doivent faire de la politique différemment" ont fait savoir des représentants de la jeunesse de Gros-Morne.