Haïti: Dans nos ville de province

Artibonite / Gonaïves

77 abris temporaires pour accueillir les sinistrés

Après le passage de l'ouragan Isaias, plusieurs zones de la municipalité des Gonaïves ont été inondées. Le coordinateur technique de la protection civile de l'Artibonite, Faustin Joseph, a déclaré que les autorités de l'État avaient préparé soixante-dix-sept abris temporaires pour accueillir les victimes.

Mais, le coordinateur refuse de révéler l'emplacement de ces abris temporaires. "Si nous disons les lieux, les personnes handicapées ne pourront pas bénéficier de ces espaces. Les refuges seront envahis par ceux qui n'ont pas de handicap", a déclaré Faustin Joseph.



Saint-Marc

Le journaliste Pradel Alexandre dépose une plainte auprès du parquet de Saint-Marc



Correspondant de la Radio Nationale d;Haïti (RNH) pour la ville de Saint-Marc, Pradel Alexandre a porté plainte au tribunal contre le chef du gang Savien connu sous le nom d'Odma. Ce dernier avait menacé de tuer le journaliste et l'accusait également de faire partie d'autres associations criminelles. Le journaliste Alexandre a rapporté qu'il avait déjà contacté l'Association des journalistes haïtiens (AJH) et les organisations de presse internationales au sujet de son cas.

A rappeler que la semaine dernière, le journaliste Gary Philippe de la Radio Lumière de Saint-Marc avait reçu des menaces de mort.



Ouest/Petit-Goâve

Casec Mozalito Solimane lance un appel pour la riviére La Digue

Le président du Conseil d'administration de la douzième section communale de Petit-Goâve, l'enseignant Mozalito Solimane, demande au MTPTC d'intervenir dans la rivière La Digue et dans les autres rivières de la commune pour prévenir les catastrophes pendant cette période cyclonique. Casec Solimane a indiqué que le pont de La Digue est encombré et nécessite une intervention très rapide des autorités centrales.

«Ils négligent les sections communales et nous leur demandons d'intervenir dans nos rivières pour sauver des vies et des biens pendant cette période cyclonique», a critiqué Mozalito Solimane, Casec de la 12e section communale de Petit-Goâve.

Jocelyn Jean plaide pour un dialogue inter-haïtien

Le responsable de l'action citoyenne pour le développement environnemental à Petit-Goâve demande aux acteurs politiques du pays de s'asseoir entre eux pour trouver un consensus pour sauver le pays du chaos.