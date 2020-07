Haïti: Nouvelles de nos villes de province

Nord :Cri d'alarme des citoyens du Cap-Haïtien

Les habitants de la ville de Cap-Haïtien ont critiqué les autorités capoises, qui malgré l'annonce de l'ouragan Isaias, n'ont pas pris de mesures pour nettoyer les canaux d’évacuation d’eaux usées. Les habitants de la deuxième ville du pays n'ont pas caché leurs inquiétudes face à leur vulnérabilité. "Pendant les inondations, nos maisons sont détruites, ainsi que notre bétail. Nous espérons que les autorités prendront des mesures nésaires pour nettoyer les canaux" afin d'éviter cette douleur à notre ville, ont-ils déclaré à Infohaiti.net.

Par ailleurs, le Centre National des Opérations d'Urgence a livré ce jeudi, à 18 heures, les premiers rapports préliminaires sur les dommages aux bâtiments dans les départements, Nord-Ouest, Artibonite, Sud-Est et Centre. .



Rapport temporaire

Guinaudee, commune de Jean Rabel (département du Nord-Ouest) 22 maisons endommagées, commune de Bocozelle Saint-Marc (Artibonite), 9 maisons endommagées, Dumas, commune de Fort Liberté, 5 maisons endommagées, et à Juanaria, commune de Hinche (centre) 1 maison endommagée.

L'adjoint au maire du Cap-Haïtien annonce l'électricité pour le 350e anniversaire de la ville

L'agent intérimaire adjoint de la cité christophienne Isaïe Lefranc a déclaré que la ville de Cap-Haïtien sera électrifiée pour permettre aux Capois de commémorer le 15 août prochain le 350e anniversaire de la foundation de la deuxième ville du pays. M, Lefranc a indiqué que le président de la République avait pris toutes les mesures pour atteindre cet objectif. En dépit de ces promesses répétées, capois n'y croient pas.

Centre / Lascahobas

Le Casec Wesly Domond réclame 7 millions de gourdes du ministère du Plan et de la Coopération externe.

Le coordinateur du Conseil d'administration de la section communale (Casec) de Lascahobas Wesly Domond demande au ministère du Plan de débloquer les 7 000 000 de gourdes qui étaient destinées à la construction du marché public de la première section communale de Lascahos.

Artibonite / Ennery

Mérilien Eximé demande au président Jovenel d'aider les personnes handicapées

Le président de l'organisation des personnes handicapées de la commune d'Ennery demande au président de la République de venir en aide aux personnes handicapées de la commune. Le président Eximé a déclaré que ce secteur est négligé car les personnes handicapées de la région sont exclues de toutes les activités. Elle n'ont pas de moyens financiers pour faire face à la crise sanitaire du Covid19.

Marmelade

L'ancien maire de Marmelade plaide en faveur des élections.

L'ancien maire de Marmelade Altes Destin, membre du Parti en Action, a déclaré lors d'une conférence de presse que les élections sont le seul moyen de sauver le pays de ses problèmes sociaux et économiques. L'ancien maire a fait savoir que le seul moyen d'épargner le pays du chaos était de changer le système. "Nous devons nous débarrasser du PHTK et le seul moyen possible pour le faire est de procéder à des élections et les gens doivent prendre la bonne décision pour sauver le pays de ces monstres", a déclaré l'ancien maire Altes Destin.

Gonaïves

Dans le cadre de la promotion de la santé de leurs employés, les agents provisoires de la ville de l'indépendance ont mis en place une structure de santé appelée Service et Dignité pour aider les travailleurs de la voirie à accéder aux soins primaires de santé. Selon Mme Nativita Saintilien, ces employés pourront bénéficier de ces service tous les mois et elle en a profité pour remercier la délégation de l'Artibonite, les jeunes et les hommes d'affaires de la ville qui ont rendu ce service possible.

Ouest / Petit-Goâve

Assises crininelles sans assistance du jury

Le Doyen du Tribunal civil de Petit-Goâve, Me Fritzner Duclair, a annoncé que les assises criminelles sans assistance de jury ont commencé depuis le 27 juillet.

Sud-est / Jacmel

Deux prisonniers décédés

Jean Jeudy, défenseur des droits de l'homme de la commune de Jacmel, a déploré la mort de deux détenus à la prison civile de Jacmel, jeudi 29 juillet à l'hôpital Saint-Michel. M. Jeudi a lancé un appel au ministère de la Santé pour qu'il vienne enquêter sur ce problème qui affecte la prison civile. Il a par ailleurs informé que c'était la troisième fois en une semaine que la prison civile de Jacmel a enregistré des cas de décès.

Clôture de séminaire d'alphabétisation

Le Secrétare d'Etat à l'alphabétisation Hervé Saintilus a clôturé le séminaire de formation des formateurs qui s'est déroulé sur quatre jours à Jacmel. “Je tiens à vous assurer que votre mission est d'éduquer tous ceux qui ont besoin d’éducation”. Il demande au ministère de l'Éducation de le soutenir dans cette tâche difficile.