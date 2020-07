Lettre ouverte des employés du Journal L'UNION au Premier ministre Jouthe Joseph

Port-au-Prince, le 29 juin 2020

Lettre ouverte au Premier ministre Jouthe Joseph

Monsieur Le Premier Ministre,

Le journal L'Union est confronté à une crise sans précédent dans son histoire.

La marche de l’institution a toujours été boiteuse. Sans budget propre, avec très peu de matériels de travail à disposition des journalistes, sans moyens de déplacement. Parfois sans électricité et sans connexion Internet, l’équipe de Rédaction a quand même pu produire, jusqu’à février 2019, quatorze numéros en dur, dont treize ont été imprimés, et alimenter le site web du Journal de plusieurs centaines de textes.

En dépit de tous ces efforts, de toutes les sections de l’institution, seule l’équipe Rédaction se retrouve, actuellement, sans statut régulier et cumule 10 mois d’arriérés de salaire.

Fraichement nommé, le nouveau titulaire du MCC, monsieur Pradel Henriquez a été informé de la situation. Lors d’une rencontre avec des délégués de la Rédaction, le 30 mars 2020, Le ministre Henriquez s’est engagé à faciliter la nomination du personnel de la Rédaction et le paiement de ses arriérés de salaire dès que le MCC disposerait d'un budget.

Au cours du mois d’avril, Monsieur Henriquez nous a lui-même confirmé avoir reçu de vous, une lettre datée du 7avril 2020, lui enjoignant d'inclure le Journal dans le budget rectificatif 2019-2020.

A la publication dudit budget, nous avons été surpris de constater que le Journal l’Union n’y a pas été inscrit.

Environ dix jours plus tard, soit le 15 juin 2020, nous avons tenté, en vain, via une correspondance, de nous enquérir de l'évolution du dossier auprès du ministre Pradel Henriquez. Cette troisième correspondance est encore restée lettre morte.

Aussi, en votre qualité de chef du gouvernement et coordonnateur général de l’administration publique, nous sollicitons votre intervention bienveillante dans ce dossier en vue d'un dénouement heureux.

Pour la Rédaction

GERALD BORDES