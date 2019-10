Stetson Hall - (Randolph, MA) : quand la députée fédérale Ayanna Pressley échange avec ses mandants

(Randolph, Massachusetts, Samedi 12 Octobre 2019) - Huit mois après sa prestation de serment comme députée fédérale, Ayanna Pressley a profité des vacances d'automne du parlement américain est venue à la fois présenter le bilan de ses travaux législatifs à Washington depuis janvier et recevoir les doléances de ceux qui l'ont élue en Septembre 2018.

En guise d'introduction, Ayanna Pressley a brossé un tableau peu reluisant de l'environnement politique à Washington caractérisé, dit-elle, par "un climat d'incertitude à cause de certaines mesures adoptées par l'actuelle administration : les mesures xénophobes et racistes adoptées contre les immigrants, des décrets qui sapent des années d'efforts en faveur de la santé des femmes, des mesures qui débouchent sur la séparation des familles de demandeurs d'asile, la crise des opiacés, celle des logements abordables etc ..



"Malgré tout, nous pouvons gagner si nous nous mobilisons contre les inégalités sociales" devait lancer la première noire à représenter le Massachusetts au Parlement fédéral américain. A titre d'exemple, Ayanna Pressley a rappelé La victoire des démocrates aux législatives de mi-mandat en Novembre 2018. "La majorité de sièges obtenue à la Chambre des Représentants représentait clairement un référendum contre la haine et un mandat pour l'espoir" devait ajouter la à ses mandants.

video