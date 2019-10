Une centaine d’organisations de la société civile et du secteur privé lancent un appel en faveur du « sauvetage national »

Haïtiennes et Haïtiens d’Haïti et de la Diaspora, L’HEURE EST GRAVE !

La situation de la barque nationale est plus que jamais en péril : défaillance absolue de l’État ; délabrement de l’administration publique ; corruption débridée ; dégringolade de la gourde ; brutalité accrue de la vie chère ; aggravation de la misère matérielle et morale ; frustrations grandissantes, colère et révolte de la population exprimées depuis plusieurs mois à travers des manifestations récurrentes ; amertume de la jeunesse laissée-pour-compte ; détresse des chômeurs révoltés ; désespoir des enfants abandonnés dans les rues en feu ; blocage total du fonctionnement de tous les secteurs ; fermeture récurrente des écoles et universités, magasins, hôpitaux et centres de santé ; dysfonctionnement douloureux de la vie sociale ; pertes en vies humaines, destruction de biens privés et publics ; champ libre aux vols, viols, tueries et assassinats perpétrés par des gangs armés ; amalgame de violences socioéconomiques, gouvernementales, claniques, populaires et revendicatives ; perte de confiance absolue entre la population et le gouvernement. Haïti se trouve plongée dans une situation chaotique annonçant une catastrophe humanitaire imminente.

La grande majorité des organisations de la société civile, des groupes politiques, des associations patronales et professionnelles, des groupes de jeunes, des syndicats, des universitaires, des groupes religieux de différentes confessions, des groupes de vodouisants et des loges maçonniques constatent que le pays n’est pas dirigé et que le gouvernement a perdu le contrôle de l’appareil d’État. Nous, signataires de la présente déclaration, tout aussi

indignés comme cette grande majorité de la population par la chute libre de la société, nous invitons tous les secteurs à s’unir en un seul bloc solidaire autour de cet appel afin d’engager des discussions approfondies en vue d’une solution durable à la crise.

Tout en exprimant nos sympathies aux victimes de la situation, nous demandons aux autorités publiques et à toutes les forces sociopolitiques du pays de répondre à cet appel patriotique, de s’élever à la hauteur de leurs responsabilités, de se poser en acteurs-citoyens responsables et d’accepter les sacrifices nécessaires à la résolution de la crise.

Au nom de la Nation haïtienne, nous nous adressons à vous :

1. 1. Monsieur le Président de la République .

Pour reconnaitre la faillite de votre gestion de la chose publique et vous appeler à remettre à la Nation votre démission.

2. 2. Mesdames, Messieurs les Parlementaires .

Pour reconnaitre que la faillite de la 50ème législature a grandement contribué à la situation désastreuse que vit actuellement le pays et pour vous demander de constater la caducité du Parlement actuel en renonçant collectivement et immédiatement à ce qui reste de vos mandats.

3. 3. Compatriotes de la Société civile .

Pour vous convier à participer à l’établissement d’un accord politique dont l’objectif principal est la mise en place et l’accompagnement d’une transition pacifique et ordonnée.

4. 4. Compatriotes de l’opposition politique .

Haïti a besoin de vous ; la Patrie commune a besoin de vous, de votre patriotisme, de votre sacrifice de l’intérêt personnel au profit de l’intérêt national. Agissez au nom de la Nation, pour la Nation, avec la Nation pour que le pays arrive à mettre en place un gouvernement de sauvetage national dont les objectifs principaux devraient inclure :

I. Le rétablissement de l’ordre public (la sécurisation du pays, le retrait de la carte d’identité illégale, la tenue d’élections générales, libres, transparentes et honnêtes, la dépolitisation de la PNH, le démantèlement des gangs armés, l’instauration de l’autorité de l’État, le renforcement des dispositifs de protection des droits humains…).

II. Le redressement de l’administration publique et la régularisation du

fonctionnement de nos services publics.

III. La mise en oeuvre d’un programme d’urgence au bénéfice des groupes les plus

vulnérables.

IV. La relance des activités économiques.

V. La mise en ordre des finances publiques.

VI. Le suivi des dossiers liés à la gestion des fonds Petro Caribe et de tout autre dossier relatif à la corruption et au détournement des biens publics.

VII. La réorganisation du Conseil électoral et la garantie de son fonctionnement sur une base non partisane.

- VIII. L’accompagnement des partis politiques en vue des prochaines élections.

IX. L’organisation de la Conférence nationale (bases organisationnelles nationales consensuelles, termes de référence et méthodologie, réalisation effective).

X. La préparation et le vote d’une nouvelle Constitution.

XI. La réforme du système judiciaire en commençant par les actions immédiates à

prendre pour mettre fin à la culture d’impunité entretenue par notre administration judiciaire.

XII. L’harmonisation du cadre de coopération avec les politiques publiques et la

coordination effective de toutes les assistances économico-financières de la

communauté internationale, indispensables au redressement de l’économie du

pays.

XIII. La mise en place d’une diplomatie moderne, responsable et efficace au service des intérêts du pays et de ses ressortissants.

Chers compatriotes

Le retrait de l’équipe dirigeante actuelle devrait être organisé de façon à protéger les institutions républicaines, éviter le gaspillage des ressources publiques et prévenir un déchoucage généralisé qui ne pourrait qu’accroitre la misère du peuple haïtien et retarder davantage le développement économique du pays. Pour cela, nous, citoyens et citoyennes, appartenant aux forces vives de la société haïtienne, créons une « PASSERELLE » qui est une structure d’interface pour faciliter, dans un délai limité à un mois :

1. La construction d’une Entente politique de transition entre les forces sociales et politiques du pays engagées pour le changement (notamment prenant en

compte la définition des mécanismes de gouvernance de la transition, le choix

des personnalités appelées à constituer le Gouvernement de sauvetage national

et la feuille de route de ce gouvernement) ;

2. Le départ ordonné du pouvoir du Président de la République, M. Jovenel MOÏSE ;

3. Les conditions du retrait de tous les Parlementaires de la 50e Législature ;

4. La mise en place d’une structure citoyenne de contrôle de l’action gouvernementale.

La Passerelle bénéficiera de l’appui des Haïtiens et Haïtiennes du pays et de la diaspora pour accomplir sa mission. Elle pourra faire appel à des experts et à des professionnels de haut niveau pour l’assister dans l’exécution de son mandat.

Nous, organisations de défense des droits humains, patronales, syndicales, paysannes, universitaires, de la société civile, signataires de la présente déclaration, constituant une coalition d’acteurs, proposons les sept personnalités suivantes issues de différents secteurs pour jouer le rôle de facilitation entre les parties prenantes.

Bernard CRAAN

Carole DEMESMIN

Castel GERMEIL

Dr Sofia LORÉUS

Dr Charles MANIGAT

Sabine MANIGAT

Lemète ZÉPHYR

Les membres de la PASSERELLE s’engagent à exercer leur mandat à titre bénévole et à ne pas intégrer le Gouvernement de sauvetage national.

Chers compatriotes, citoyennes et citoyens haïtiens, nous nous engageons

solennellement à réaliser les termes de cet « Appel », avec votre support, en mettant tout en oeuvre pour assurer la mise en place de la PASSERELLE et l’installation d’un Gouvernement de sauvetage national.

Pour authentification :

Jocelyne COLAS

Édouard PAULTRE

Port-au-Prince, le 10 octobre 2019

SIGNATAIRES

ORGANISATIONS SYNDICALES

VODOUISANTS

ORGANISMES DE DROITS HUMAINS

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

ORGANISATIONS DE FEMMES ET DE JEUNES

ORGANISATIONS PAYSANNES

ORGANISATIONS PATRONALES

