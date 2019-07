Haïti-Politique : Fritz William Michel nommé premier ministre

P-au-P., 22 juil. 2019 [AlterPresse] --- Le président Jovenel Moïse a fait choix de Fritz William Michel pour diriger le prochain gouvernement, suite à la démission du premier ministre nommé Jean-Michel Lapin, apprend AlterPresse de source officielle.

Fritz William Michel est un haut cadre de l’administration publique. Il a occupé des postes dans plusieurs ministères, dont celui de l’économie et des finances.

« Pour faire face aux urgences de l’heure, et suite à la démission de M. Lapin, j’ai fait choix, en consultation avec les présidents du Sénat et de la Chambre des Députés, du citoyen Fritz William Michel comme PM », a indiqué Jovenel Moïse sur son compte Tweeter.

Les présidents de la chambre des députés et du sénat, respectivement, Gary Bodeau et Carl Murat Cantave ont rencontré, le dimanche 21 juillet 2019, le président Jovenel Moise pour discuter du choix du nouveau premier ministre et de la formation d’un « gouvernement d’exception » capable de répondre aux préoccupations de l’heure.

Le nouveau premier ministre nommé aura à présenter sa déclaration de politique générale devant chacune des deux chambres du parlement et obtenir leur vote favorable avant de pouvoir gouverner.

Jean Michel Lapin a échoué à trois reprises à présenter son énoncé de politique générale au sénat, après avoir été désigné le 9 avril dernier, dans un contexte de crise.

SOURCE : Alterpresse.org