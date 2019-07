Petrocaribe: des mandats décernés contre 7 ex-PM et ministers



Nouveaux rebondissements dans le dossier Petrocaribe! Le juge d’instruction en charge de cette affaire Ramoncite Accimé a émis des mandats de comparution à l’encontre de deux anciens Premiers ministres et cinq (5) ministres.Jean Max Bellerive, ex-PM de 2009 à 2011 et également titulaire du MPCE sous la présidence du feu René Préval et Laurent Salvador Lamothe, ancien PM et ministre de planification de Michel Joseph Martelly doivent comparaitre au cabinet d’instruction respectivement les 19 et 25 juillet 2019.

L’ex-ministre de la planification et de la coopération externe Yves germain Joseph doit se présenter au carré du magistrat, le 31 juillet, l’ex-ministre du tourisme Stéphanie Balmyr Villedrouin, le 5 août alors que l’ex-titulaire du ministère des travaux publics transport et communication Jacques Rousseau doit, lui, se rendre au cabinet d’instruction, le 7 du même mois.

Wilson Laleau, ex-ministre de l'économie et des finances sous Martelly et ex-chef de cabinet du président Jovenel Moïse, est attendu le 25 juillet, à la même date que Marie Carmelle Jean-Marie, elle aussi ancien ministre de l'économie et finances.

Des plaignants dans le cadre de l’affaire PetroCaribe, réclament depuis plusieurs mois que le magistrat instructeur se déporte du dossier en raison de ces connivences avec les manitous du parti haïtien Tèt Kale (PHTK) indexés dans la dilapidation des fonds PetroCaribe. La semaine dernière, le responsable du secteur dit démocratique et populaire Me Michel André avait fait état de son intention d’adresser une requête au juge pour exiger son déport.

Ces mandats de comparution décernés à l’encontre de ces anciens Premiers ministres et ministres, impacteront-ils les revendications des parties civiles ?