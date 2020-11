Le gouverneur du Massachusetts, Charlie Baker, a nommé ce mardi le juge Serge Georges Jr. d'origine haïtienne à la Cour Suprême de Justice du Massachusetts



"Je suis vraiment honoré, gouverneur et lieutenant-gouverneur, de cette opportunité. C'est quelque chose que je ne peux vraiment pas exprimer de manière adéquate. Je n'ai tout simplement pas les mots. Mais je vais vous dire ce que je vous ai dit tout au long de ce processus. : J'en suis honoré et je montrerai mon honneur et mon respect pour cette position en travaillant aussi dur que possible pour faire de mon mieux pour le Commonwealth du Massachusetts », a déclaré ce matin le Juge Serge Georges, JR au State House (Siège du Parlement et de l'Exécutif)..

Questionné sur le rôle de ses parents dans sa réussite académique et professionnelle, le Juge Georges a rappelé que son père a fui la dictature de François Duvalier au début des années 60 pour aller travailler au Zaïre comme enseignant dans le cadre d'un programme de coopération de l'UNESCO.

Un extrait de l'intervention du Juge Serge Georges JR.

Serge Georges JR est actuellement juge associé de la Cour municipale de Boston et de 2014 à 2018, il a présidé le Dorchester Drug Court.

Né à New-York de parents haïtiens, Georges est diplômé du Boston College en 1992 et de la Suffolk University Law School en 1996. Il a également été professeur adjoint au Suffolk Law School pendant deux décennies et enseigne également à la UMass Law School.

Il s'agit de la troisième nomination de Baker pour le SJC ces dernières semaines. Il a précédemment nommé la juge associée à la Cour suprême Kimberly Budd au rang de juge en chef et a nommé la juge associée de la Cour d'appel Dalila Argaez Wendlandt pour siéger en tant que juge associée à la plus haute instance judiciaire de l'Etat du Massachusetts.



Baker remplit les sièges laissés vacants par le décès du juge en chef Ralph Gants en septembre et le départ à la retraite de la juge Barbara Lenk.

«Le juge Georges a siégé à la Cour municipale de Boston avec grande distinction et traite tous ceux qui se présentent devant lui avec dignité et respect», a déclaré le gouverneur Baker. «Sa voix unique et ses expériences du monde réel amélioreront la qualité des discussions et des débats sur le plus haut tribunal du Commonwealth et je suis heureux de le nommer.»



Extrait de l'intervention du Gouverneur Charlie Baker (R) du Massachusetts.

«La riche expérience du juge Georges à l’intérieur et à l’extérieur de la salle d’audience, ses expériences en pratique privée et au tribunal de la drogue, seront très utiles à la Cour suprême du Massachusetts», a déclaré le lieutenant-gouverneur Polito.

«J’ai la plus grande confiance que, s’il est confirmé à ce poste, le juge Georges sera un excellent atout à la Cour Suprême de Justice du Commonwealth et j’attends avec impatience les conseils et l'approbation de mes collègues du Conseil des gouverneurs», a souhaité Polito..

Extrait des déclarations du lieutenant-gouverneur Polito.

La Cour Suprême de Justice du Massachusetts est composée d'un juge en chef et de six juges associés. Ils entendent les affaires pénales et civiles lors d'une session qui dure de septembre à mai. Elle supervise également le système judiciaire de l'État et offre des avis consultatifs aux autres branches du gouvernement de l'État.

A souligner que depuis le mois de Septembre dernier, la juge Fabiana Pierre-Louis, d’origine haïtienne, siège à la Cour Suprême du New Jersey.