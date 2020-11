SERGE GEORGES JR, UN HAITIANO-AMERICAIN BIENTOT A LA COUR SUPREME DE L'ETAT DU MASSACHUSETTS



Un Article du BOSTON HERALD

Le gouverneur Charlie Baker a l'intention de nommer aujourd'hui le juge de la Cour municipale de Boston, Serge Georges Jr., à la Cour suprême de l'Etat du Massachusettsjudiciaire de l'État, a confirmé une source proche de l'administration Baker-Polito au Boston Herald. Georges, qui a présidé le Dorchester Drug Court de 2014 à 2018, siège actuellement à la Cour municipale de Boston,à la Dorchester, l'un des tribunaux urbains les plus fréquentés de l'État.

La nomination de Georges, un Noir, met fin à une série de sélections historiques de Baker qui élargiraient la diversité de la plus haute cour de l’État pour les années à venir. S'il était approuvé par le "Governor's Council" *, Georges ne serait que le deuxième homme noir à siéger au SJC (Supreme Judicial Court) en 328 ans d'histoire, après l'ancien juge en chef Roderick Ireland et le premier haïtien-américain.

«C'est vraiment historique», a déclaré la procureure du district de Suffolk, Rachael Rollins, au Herald. "Il est aussi extrêmement qualifié, humble et un rude travailleur. Il va rendre notre Cour exceptionnelle ou encore meilleure."

La sélection de Serge Georges Jr intervient après que Baker ait proposé à la juge associée Kimberly Budd de diriger le tribunal suite à la mort soudaine du juge en chef Ralph Gants, et a nommé la juge associée de la Cour d'appel Dalila Argaez Wendlandt pour occuper le siège ouvert alors que la juge associée Barbara Lenk prend sa retraite en décembre. Budd serait la première femme noire à servir comme juge en chef et Wendlandt serait la première femme d'orgine latino-américaine à siéger à la Cour Suprême de l'Etat du Massachusetts.

Georges a été nommé par le gouverneur Deval Patrick en 2013 en tant que juge associé de la Cour municipale de Boston. Il a été président de la Massachusetts Black Lawyers Association et membre du conseil des gouverneurs de la Massachusetts Academy of Trial Lawyers.

Il apporterait à la magistrature une expérience à la fois civile et pénale. Georges a commencé sa carrière juridique en 1996 en tant que spécialiste en litiges commerciaux chez Rackemann, Sawyer & Brewster, ...... et a exercé chez Todd & Weld avant de pratiquer et de devenir Avocat-partenaire chez Barron & Stadfeld. Il a également maintenu son propre Cabinet en se concentrant sur les litiges commerciaux, les questions de permis professionnel et de responsabilité et la défense pénale, y compris dans les cas d'infractions liées aux véhicules à moteur et les accusations liées aux drogues.

Georges est diplômé en Droit de la Suffolk University Law School, du Boston College et du Boston College High School. Il a été professeur adjoint de Droit au cours des deux dernières décennies. Georges a grandi à Dorchester et vit actuellement à Randolph avec sa femme, Michelle, et ses deux filles, Olivia et Samatha.

Le gouverneur "avait une tâche presque impossible d'essayer de remplacer l'irremplaçable" après Gants, a déclaré Rollins. «Il vient vraiment de sortir du parc avec des nominations vraiment fantastiques de personnes qualifiées qui ont également ces autres traits qui rendent notre Cour plus représentative de notre Commonwealth".