AGAPE Santé Globale pour Haïti: près de 20 ans de services médico-sociaux à l'Ile de la Gonave

Tout a commencé en 2001 avec des cliniques médicales temporaires annuelles dans une église à Anse à Galets pendant une semaine, a déclaré Eno Mondésir (PhD), fondateur de cette organisation à but non-lucratif, qui intervenait au début de cette semaine par visioconférence sur MCTV Boston. En effet, des médecins et infirmières bénévoles travaillant aux Etats-Unis effectuaient deux visites annuelles à l'Ile de la Gonave pour fournir des soins primaires de santé aux adultes, femmes enceintes et aux enfants, devait préciser plus loin ce natif de l'Ile, spécialiste en santé publique et actuel Directeur du Bureau de Santé de la ville de Brockton dans le Massachusetts..

Au cours cet entretien, Eno Mondésir a annoncé l'organisation d'une soirée virtuelle de collecte de fonds au profit de AGAPE Santé Globale pour Haïti ce Mercredi 18 Novembre prochain de 19h à 20h15.

Extrait de cet entretien: