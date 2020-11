Boston - Hommage posthume à l'ingénieur Jacques Borges, "bâtisseur d'institutions communautaires"

Pour marquer son 86ème anniversaire de naissance ce 15 Novembre, collègues ingénieurs, amis et parents se sont réunis cet après-midi en mode virtuel. A cette occasion, le Maire de la ville de Brockton M. Robert F Sullivan a vanté les qualités et le professionalisme d'un fonctionnaire exemplaire à la direction du Département des Travaux Publics de la 6ème plus grande ville du Massachusetts avec ses 96,000 habitants. . L'ingénieur Borges avait occupé ce poste pendant plus d'une dizaine d'années à partir de 1999 juste avant de prendre sa retraite.

"Thanks to Jacques, Brockton is a better place" devait conclure le Maire Robert F. Sullivan.



Un vrai leader au service de "sa communauté" pendant plus d'un demi-siècle

Au cours de cette rencontre virtuelle organisée à l'occasion des 86 ans de l'ingénieur Jacques Borges décédé le 25 Novembre de l'année dernière dans le Massachusetts, ont été diffusées 60 minutes de messages-témoignages pré-enregistrés dans lesquels amis et collègues ingénieurs ont campé à la fois un homme intègre, un professionnel exemplaire mais aussi et surtout un "bâtisseur d'institutions communautaires".



Sa propension presque naturelle à mettre son expérience, ses contacts professionels dans les secteurs public et privé au service des jeunes a été mise en exergue par les trois co-organisateurs de la rencontre de cet après-midi : l'ingénieur Luckner Bayas, propriétaire d'une firme privée de génie civil, l'ingénieur Lionel Lucien, cadre du Départtment des Transports du Massachusetts (MassDOT) et Henry Milorin, un ami de la famille Borges, militaire à la retraite et actuel Chairman du Parti Démocrate à Medord (Nord de Boston).



"Pour garder la flamme vivante et marcher sur les sentiers de Jacques Borges", Luckner Bayas a annoncé au nom de la Socié des Ingénieurs et Archirectes haïtiens de Boston (SHEAB) l'octroi à partir de l'année prochaine de mini-bourses d'études (subvention financière) à des étudiants haïtiens ou haïtiano-américains résidant dans le Massachusetts.Le montant de ces bourses n'a pas été révélé. Pour supporter cette initiative, l'Assemblée des Artistes Haïtiens du Massachusetts a organisé au cours de cette rencontre virtuelle cet après-midi une vente aux enchères de plusieurs tableaux.

Un extrait de la rencontre virtuelle pour célébrer la vie de l'Ingénieur Jacques Borges





L'exceptionel parcours professionnel de l'ingénieur Jacques Borges (plus de 50 ans) a été présenté par son collègue l'ingénieur Lionel Lucien.







https://lbayas.wixsite.com/sheab