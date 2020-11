Décès à Boston hier samedi de Sylvane Simon (Pè Vane) à l'âge de 74 ans

Une voix de la Radiodiffusion s'est éteinte à l'Hôpital Faulkner de Boston où il recevait des soins depuis une semaine. En effet, victime d'un accident vasculaire cérébral (AVC) le jeudi 29 Octobre dernier, il a été conduit à l'hôpital où il était resté en observation pendant quelques heures avant de regagner son domicile le même jour. Deux jours après, soit le samedi 31 Octobre, Sylvane Simon a été frappé une nouvelle fois d'un AVC, cette fois-ci plus sévère, selon ce qu'a confié son épouse Maryse Lahens Simon à notre salle de Rédaction.

Pendant plus d'un quart de siècle Sylvane Simon a été la voix de l'Eglise Catholique dans la communauté haïtienne du Massachusetts. En 1992, il avait créé avec son épouse Maryse Lahens Simon RADIO TAMBOULA avec pour mission principale de promouvoir les activités religieuses, sociales des chrétiens catholiques, relayer les messages de l'Archidiocèse de Boston, porter la "Bonne Nouvelle" à un public plus large qui, pour diverses raisons, fréquentent rarement les églises.



Sur le 1330 AM (Radio Tandem Quisqueya (1992), 1150 AM, Radio Concorde (1994) et plus tard sur le 1410 AM (dans la zone Métro Sud), Radio Tamboula était, au cours de cette période, la seule émission hebdomadaire régulière (destinée aux catholiques ) diffusée en créole dans tout l'Etat du Massachusetts.

En 1998, Sylvane Simon et son collègue Oswald Neptune ont lancé Radio Nouveauté sur le 1640 AM, une "LP Radio" (Low Power), émettant sur un rayon très limité (Mattapan, Dorchester, Hyde Park et une partie de Milton). A partir de cette date, les émissions de Radio Tamboula étaient diffusées quotidiennement pendant plusieurs heures sur cetyte nouvelle fréquence.



Jusqu'avant son décès ce matin, Sylvane Simon était présent quotidiennement sur une station de radio locale pour ses émissions "évangéliques" mais également des rubriques éducatives et/ou communautaires..



Né à Hinche dans le Plateau Central, Sylvane Simon est arrivé aux Etats-Unis en 1982. Il vit dans le Massachusetts depuis près de 35 ans après un bref passage en Floride. Pè Vane laisse dans le deuil son épouse Maryse Lahens Simon, 9 enfants et 23 petits-enfants. La date de ses funérailles sera annoncée ultérieurement.



Parmi les réactions au sein de la communauté haïtienne du Massachusetts, celle de Charly Péan.