L'Eglise Baptiste du Tabernacle de Boston a 23 ans

"L'Ethique Chrétienne dans les Circonstances Difficiles", c'est sur ce thème que sera célébré du 13 au 15 Novembre prochain le 23ème anniversaire des services religieux et sociaux de l'Eglise du Tabernacle de Boston. Dans le cadre de cette célébration, trois conférences seront prononcées par le Dr Lesly Jules les Vendredi 13 et Samedi 14 Novembre dans la soirée et le Dimanche 15 Novembre à partir de 9:45 du matin.

Le Conférencier était l'invité de CAMERA MOSAIQUE sur MCTV Boston.