Présidentielle américaine: "Ces Evangéliques derrière Trump ..... Trump: Un ELU de DIEU ?" (Vidéo)

C'est le titre d'un excellent ouvrage paru au mois de Septembre dernier (Edition: Labor et Fides) sous la plume d'André Gagné, professeur titulaire au Département d'études théologiques à l'Université CONCORDIA à Montreal au Québec (Canada). Dr Gagné est également membre titulaire du Centre d'étude de l'apprentissage et de la performance (Concordia) et co-chercheur au Centre d'expertise de formation sur les intégrismes religieuses, les idéologies politiques et la radicalisation (CEFIR).

Dans un long entretien accordé ce dimanche à CAMERA MOSAIQUE sur MCTV Boston, Dr André Gagné porte un regard sur cette droite religieuse, particulièrement "ces charismatiques" qui ont contribué à la victoire de Donald Trump face à Hillary Clinton en 2016 et qui sont à nouveau engagés dans la campagne pour la ré-élection de leur ELU de Dieu, leur CYRUS le Grand des temps modernes.



Depuis le mois de Mars, le pays est plongé dans une double crise économique et sanitaire avec en toile de fond une grogne sociale depuis la mort par asphyxie de Georges Floyd à Minneapolis dans le Minnesota, un événement tragique qui a poussé dans les rues des principales villes des Etats-Unis des centaines de milliers de personnes (des jeunes tout particulièrement) réclamant comme leurs grands-parents des années 60 la fin des discriminations raciales mais aussi et surtout de profonds changements dans le mode de fonctionnement des forces de police aux Etats-Unis.



Alors que de nombreux ouvriers des Etats industriels, des fermiers du Mid-West et des femmes de nos suburbs ont tourné le dos à Donald Trump pour des raisons diverses, la droite religieuse (plus de 110 millions) est le seul bloc à lui rester fidèle. En 2016, 81% d'entre eux lui avaient apporté leur soutien, Combien seront-ils en 2020 ?



Dans son intégralité, l'entretien du Dr André Gagné, professeur titulaire au Département d'études théologiques à l'Université CONCORDIA à Montreal au Québec (Canada) et auteur de "Ces Evangéliques derrière Trump ..... Trump: Un ELU de DIEU ?".