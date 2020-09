Nouvelle montre et nouvel abonnement pour Apple, mais pas (encore) d'iPhone 5G

Apple a présenté mardi de nouveaux modèles d'Apple Watch et d'iPad, ainsi qu'un nouvel abonnement, intitulé Apple One, mais n'a pas fait d'annonce au sujet de son très attendu prochain iPhone, qui pourrait être compatible avec la 5G. Lors d'un événement entièrement en ligne, organisé depuis son siège de Cupertino, en Californie, la marque à la pomme a d'abord présenté l'Apple Watch Series 6, dernière venue dans la galaxie de ses montres connectées.

La principale innovation consiste en un outil permettant de calculer en quelques secondes le taux d'oxygène dans le sang, une évaluation efficace des fonctions respiratoires selon Apple.

L'Apple Watch Series 6, disponible en précommande dès mardi et en magasins vendredi, est commercialisée à partir de 399 dollars. Une version d'entrée de gamme, l'Apple Watch SE, est elle disponible à partir de 279 dollars.

Les usagers pourront synchroniser leur montre avec la nouvelle application de fitness, Fitness +, qui propose des entraînements en ligne à suivre sur un iPhone, un iPad ou une Apple TV.

Cette application pourrait rivaliser avec les services du spécialiste des vélos d'appartement Peloton ou de l'équipementier sportif Nike.

Autre nouveauté: Apple One, un abonnement aux plateformes de streaming, de musique et de jeu vidéo d'Apple, ainsi qu'à son service de cloud (informatique à distance).

Le service de base sera lancé cet automne à partir de 14,95 dollars par mois dans une centaine de pays, aux côtés d'un forfait famille (19,95 dollars par mois).

Un forfait premium (29,95 dollars par mois), qui inclura Fitness + et Apple News +, la plateforme d'actualité de la marque, sera lui lancé en Australie, au Canada, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis.

"Avec Apple One, vous pouvez accéder au meilleur du divertissement Apple grâce à tous vos appareils préférés et avec un seul abonnement", a décrit Eddy Cue, responsable des services et des logiciels informatiques de l'entreprise.

Apple a aussi annoncé de nouvelles versions du modèle d'entrée de gamme de son iPad (à partir de 329 dollars) et de son iPad Air (à partir de 599 dollars).

Le système d'exploitation mobile iOS du géant californien va lui connaître une mise à jour dès mercredi.

- L'iPhone 12 en octobre? -

"Bien que le point de fixation pour Wall Street reste le cycle crucial de l'iPhone 12 5G, qui doit débuter début octobre, le lancement d'une nouvelle génération d'Apple Watch, d'iPad Air et d'une offre groupée de services sont des ingrédients essentiels pour le succès de la firme de Cupertino à l'approche de 2021 et au-delà", a jugé Daniel Ives, de Wedbush Securities.

La marque à la pomme n'a fait aucune mention de son prochain iPhone, alors que le lancement d'un smartphone Apple compatible avec la technologie 5G est particulièrement attendu par le marché et la clientèle.

Plusieurs spécialistes estiment que le prochain iPhone devrait être présenté lors d'un événement à part entière, possiblement le mois prochain.

Des retards de production causés par la pandémie de coronavirus ont notamment été évoqués pour justifier ce décalage.

"Pour le lancement crucial de l'iPhone 12, nous anticipons une hausse de la production et une demande sous-jacente pour la gamme de modèles d'iPhone 12 (4 modèles attendus), que nous considérons comme un cycle qui n'a lieu qu'une fois tous les 10 ans", souligne M. Ives.

Un sentiment partagé par Avi Greengart, de Techsponential, qui estime qu'Apple a "absolument besoin" d'un iPhone 5G.

"Pas pour les Etats-Unis mais pour la Chine, où la 5G est le moteur des décisions d'achat", explique l'expert.

Des concurrents d'Apple, dont les Coréens Samsung et LG, commercialisent déjà des modèles 5G de smartphones. Au niveau national, la Chine est, elle, très en avance sur les Etats-Unis en ce qui concerne la nouvelle génération de réseaux mobiles.