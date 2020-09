Mauricio J. Claver-Carone élu Président de la Banque interaméricaine de développement (BID)

Mauricio J. Claver-Carone a été élu aujourd’hui Président de la Banque interaméricaine de développement (BID) lors d’une session par voie électronique de l’Assemblée des gouverneurs de la Banque. Il prendra ses fonctions le 1er octobre 2020 pour un mandat de cinq ans. En tant que Président, il supervisera les opérations du Groupe BID, qui comprend la BID, BID Invest et BID Lab.

M. Claver-Carone succédera au Président actuel, Luis Alberto Moreno. L’Assemblée des gouverneurs a également adopté aujourd’hui une résolution exprimant sa gratitude au Président Moreno pour ses services.

M. Claver-Carone est actuellement Assistant adjoint auprès du Président des États-Unis et Directeur principal pour les Affaires de l’hémisphère occidental au Conseil de sécurité nationale des États-Unis. Précédemment, il a été le Représentant des États-Unis auprès du Fonds monétaire international et Conseiller principal du Sous-secrétaire aux Affaires internationales du Département du Trésor des États-Unis.

Il est titulaire d’une licence de Rollins College, d’un doctorat en droit de la Catholic University of America, et d’une maîtrise en droit international et droit comparé du Centre de droit de l’université de Georgetown.

Pour être élu Président, un candidat doit obtenir la majorité du total des voix des pays membres de la BID, ainsi que le soutien d’au moins 15 des 28 pays membres régionaux (26 pays membres emprunteurs, plus le Canada et les États-Unis). La BID, qui compte un total de 48 pays membres, a son siège à Washington, D.C., et des bureaux dans tous les pays emprunteurs ainsi qu’en Europe et en Asie.

L’Assemblée des gouverneurs est la plus haute autorité de la Banque. Chaque pays membre nomme un Gouverneur, dont le nombre de voix est proportionnel au capital souscrit par son pays dans la Banque. Les Gouverneurs sont généralement des ministres des Finances, des Présidents de banques centrales ou d’autres responsables de haut niveau.

L’Assemblée des gouverneurs tient des sessions annuelles pour examiner les opérations de la Banque et prendre les grandes décisions stratégiques. Elle tient aussi occasionnellement des sessions extraordinaires, notamment pour élire un Président.

Mauricio J. Claver-Carone sera le cinquième Président de la BID. Il succède à Luis Alberto Moreno (2005-2020), Enrique V. Iglesias (1988-2005), Antonio Ortiz Mena (1971-1988) et Felipe Herrera (1960-1971).



