Everett (MA) - Rentrée scolaire : fructueux échanges hier soir entre les parents haïtiens et la nouvelle surintendante des Ecoles Publiques de cette ville Mme Priya Tahiliani



Nommée en décembre dernier par le conseil scolaire à la suite de la démission de Frederick F. Foresteire accusé d'abus sexuels après 30 ans d'une administration controversée, Mme Tahiliani, d'origine indienne, a pris ses fonctions le 1er juillet dernier.

A l'instar des autres administrateurs de districts scolaires publics, elle a la difficile tâche de mettre en place un système éducatif en pleine crise sanitaire dûe au Covid-19 qui doit à la fois prendre en compte les besoins des apprenants, les multiples défis pdagogiques de l'enseignement à distance, le protocole sanitaire établi par l'administration Baker-Polito, les recommendations administratives du DESE (Department of Elementary & Secondary Education), les contraintes numériques des familles et les conditions de travail des enseignants ..... Il faudrait ajouter à cette longue liste le poids politique du Conseil scolaire et des autres élus locaux.

Pour planifier l'année académique 2019-2020 qui démarre le lundi 15 septembre prochain après le chamboule-tout de mois de Mars dernier, Mme Priya Tahiliani a mis sur pied une Commission forte de 130 personnes représentant les différents acteurs et secteurs concernés par l'éducation de plus de 7,000 élèves qui fréquentent les 10 écoles de la ville d'Everett située au Nord de la ville de Boston.

Parmi les acteurs impliqués dans la préparation des différentes phases du calendrier scolaire on retrouve Everett Haitian Community Center (EHCC) que dirige notre compatriote Myrlande Desrosiers. A l'initiative de cette organisation à but non-lucratif, la surintendante des Ecoles Publiques d'Everett Mme Priya Tahiliani a présenté aux parents haïtiens via visionconférence les divers aspects du calendrier scolaire 2019-2020.

Un extrait de cette présentation



Au cours des deux premières phases de l’année académique allant du 15 Septembre au 13 Novembre et du 16 Novembre au 29 Janvier, des élèves pourront recevoir leur enseignement dans les dizaines de centres d’apprentissage en ligne qui seront disponibles dans le district scolaire. Ces centres, déjà fonctionnels, sont dotés d’outils numériques et coiffés par des moniteurs qualifiés pour fournir, au besoin, l’encadrement technique nécessaire aux apprenants. Cependant, l’utilisation de ces centres d’apprentissage en ligne devra être planifiée préalablement avec l’administration scolaire sauf en cas d’urgence. Le petit-déjeuner et le déjeuner seront offerts à tous les élèves fréquentant ces centres. Le protocole sanitaire (port de masque, respect des gestes barrière) sera de mise.

Autres particularités dans le calendrier académique présenté par la surintendante des Ecoles Publiques d'Everett Mme Priya Tahiliani : les services personnalisés disponibles pour les enfants aux besoins éducatifs spéciaux ou qui apprennent l’Anglais comme seconde langue, les outils adaptés pour communiquer avec les parents, les programmes d’encadrement technique qui leur seron offerts.



Lors de cette visionconférence organisée par Everett Haitian Community Center (EHCC), Mme Priya Tahiliani a annoncé les mesures suivantes pour venir en aide aux èlèves : 2500 points d’accès Wi-Fi gratuits dans le district scolaire, acquisition d’un millier de Ipads, 3,000 Chromebooks, 4,000 casques et des milliers de kits pour l’éducation à distance.

Seulemet 5 ans après le lancement de ses ativités Everett Haitian Community Center (EHCC) représente un partenaire respecté par les institutions publiques, les élus locaux de la ville d'Everett où vit une importante population haïtienne. Depuis Novembre 2019, cette communauté est représentée à titre de "Councilor at Large" au Conseil municipal par Guerly Adrien (née aux Etats-Unis de parents haitiens), la première élue afro-américaine de cette ville.