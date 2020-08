Elections primaires dans le Massachusetts : "Ed Markey a toujours été aux côtés du peuple haïtien" Henry Milorin



Très impliqué dans les campagnes électorales de candidats démocrates dans le Massachusetts depuis plus d'une trentaine d'années, ce militaire à la retraite (vétéran de la guerre du Vietnam) est actuellement Chairman du parti démocrate de la ville de Medford (Nord de Boston).

Dans cette primaire inédite mettant face à face le sénateur Edward John Markey (D) candidat à sa ré-élection et le congressman Joseph P. Kennedy III, représentant depuis 2013 du district 4 du Massachusetts à la Chambre des représentants des Etats-Unis, Henry Milorin apporte un soutien sans équivoque à "celui qui a été toujours aux côtés du peuple haïtien dans les moments difficiles".

A moins de 72 heures de cette primaire du Mardi 1er Septembre, les deux camps affichent leur optimisme avec un certain avantage pour le sénateur Markey (74 ans) qui, selon tous les récents sondages, devance de plusieurs points (7 à 12 points) le jeune Kennedy (Suffolk University: 51-41; University of UMASS Lowell : 52-40; Data for Progress: 50-43). La campagne du congressman rejète d'un revers de main les résultats de ces sondages compte tenu de l'incertitude entourant le taux de participation à la suite de changements importants dans la façon dont les électeurs peuvent voter à la primaire Martdi prochain.

Dans une interview accordée à MCTV jeudi dernier a étalé l'ensemble des raisons qui expliquent son soutien à la candidature du sénateur Ed Markey.