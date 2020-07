République dominicaine : Luis Abinader, le candidat d'opposition remporte l'élection présidentielle

Luis Abinader, de l’opposition Partido Revolucionario Moderno, remporte avec près de 53% des voix au premier tour de la présidentielle du 5 juillet 2020. Le candidat du PRD, parti au pouvoir depuis 2012 n’a obtenu que 38% des voix. Le parti du nouveau président gagne aussi les sénatoriales.

C’est une victoire écrasante pour Luis Abinader, le candidat favori dans les sondages. Agé de 52 ans, cet économiste et homme d’affaires, leader du PRM, Partido Revolucionario Moderno, a mobilisé les électeurs pendant la crise sanitaire du coronavirus.

La victoire du parti d’Abinader lors des élections municipales du 15 mars 2020 annonçait déjà le désir de changement de l’électorat.

Luis Abinader arrive au pouvoir après une crise sanitaire qui a détruit la croissance économique du pays. Abinader a déjà annoncé qu’il va chercher des financements internationaux pour stabiliser la monnaie locale, le peso dominicain.

Le dépouillement se poursuit toujours ce lundi matin, mais cela ne changera pas les résultats du vote. Il n’y aura pas de deuxième tour. Les candidats des autres partis notamment du PLD, Partido de la Liberacion Dominicaine, au pouvoir depuis 2012, et de la Fuerza del Pueblo, la FP ont déjà félicité Luis Abinader.

Selon les premiers résultats des sénatoriales, les candidats du PRM de Luis Abinader ont remporté 19 des 32 fauteuils. Les résultats des législatives ne sont pas encore annoncés. 190 sièges de l’Assemblée Nationale sont en lice.

La présidentielle, les sénatoriales et les législatives se sont déroulées dans un calme relatif. Un homme a été tué et 3 autres blessés dans des confrontations entre les partisans des partis politiques. Des organisations civiles ont dénoncé des irrégularités comme les tentatives d’acheter des voix

80 observateurs de l’OEA, l’Organisation des Etats des Amériques et 20 membres du corps diplomatique étaient sur le terrain pour vérifier le déroulement des élections. Un membre de la délégation de l’OEA a été testé positif pour le COVID19.

7.5 millions d’électeurs ont été appelés aux urnes. Les élections se sont déroulées pendant une crise sanitaire sans précédente.

Le Coronavirus n’a pas épargné le nouveau président. Ce dernier débutera officiellement son mandat de 4 ans le 16 aout prochain.