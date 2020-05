Brockton- Massachusetts | "CompuMath se réinvente face aux transformations technologiques, les crises financières et le Covid-19" Vronsky MATHE

En plein confinement, il a fallu près de deux semaines pour joindre par téléphone Vronsky MATHE, propriétaire de l'unique entreprise haïtienne établie à Brockton offrant, depuis près de 20 ans, des produits et services informatiques aux entrprises et aux consommateurs en général. Ne faisant pas partie des services essentiels, les portes de CompuMath sont fermées depuis environ deux mois.

Lors d'un entretien par visionconférence, Vronsky nous a parlé de son emploi du temps : gestion quotidienne du confinement au niveau familial, de longues heures en ligne pour glaner le maximum d'informations sur les aides financières offertes aux Petites Entreprises, les prêts de trésorerie garantis par le gouvernement fédéral, le report du paiement de certaines factures et charges fiscales, l'assurance chômage pour ses 7 employés ou contractuels etc ....

Questionné sur le premier gigantesque plan de relance économique mis en branle par l'administration de Donald Trump , Vronsky MATHE n'a pas mâché ses mots en lançant sans hésitation et avec beaucoup de frustrations : "Comme vous le savez, ce plan n'a pas atterri du côté de "Main Street" . Les mieux connectés de Wall Street avec leurs lobbyists, leurs avocats et leurs comptables agréés ont tout siphoné en quelques jours". Cependant, à partir des démarches entreprises ai niveau local, CompuMath a reçu deux subventions financières totalisant 8,000 totalisant. "C'est mieux que rien mais je me mets dans la peau de ces petites entreprises familiales qui longent les deux côtés de la principale rue commerciale de la ville. Je ne dis pas que leur avenir financier est sombre mais il n'est pas non plus radieux" a commenté avec une certaine amertume le propriétaire de CompuMath, Vronsky MATHE



De Thomassique (Plateau Central, Haïti) à Brockton (Massachusetts)



Agé de 53 ans, marié et père de deux enfants, le jeune Vronsky a planté ses valises en 1986 dans le Massachusetts où il a rejoint sa mère Orsefe Carvahal (née de mère et de père dominicain). Certificat de fin d'Etudes Secondaires Classiques (philo) en poche doublé d'un Diplôme en Mécanique Automobile de l'Institut Canado-Haïtien, le jeune Vronsky débarque à 18 ans à Boston où sa mère vivait depuis plus de 30 ans.



Il avait tous les atouts pour s'orienter directement sur le marcé du travail comme mécanicien. Cependant aux Etats-Unis, les parents haïtiens bossent pour garantir le succès de leurs enfants qui passe par des études universitaires.

D'abord en deux ans, Vronsky boucle en deux ans des études en Marketing à Mount Ida Junior College (Associate Degree) avant de s'orienter vers l'informatique, le secteur le plus attractif pour les jeunes à l'époque. "J'ai découvert à la fois l'esprit d'entreprise et les nouvelles technologies en travaillant dans un Centre de RadioShack à Roslindale, American Legion Parkway" se souvient-il. C'était d'ailleurs son premier emploi chez l'Oncle Sam. Ensuite, à l'Université de Miami (1 an) en Floride et à l'Uiniversité publique UMass-Darmouth (dans le Massachusetts), Vronsky opte pour les Systèmes d'information d'entreprise (Business Information System).



Avant d'atterrir à Brockton pour lancer l'entreprise CompuMath, il a travaillé pour trois grandes multinationales : Stream International, Trilogic et PictureTel établies dans le Massachusetts.



Notre entretien avec Vronsky Mathe via VisioConférence . Il nous parle de sa carrière professionnelle, de son plan initial pour CompuMath, des difficultés rencontrées en chemin pour atteindre les objectifs qu'il s'était fixés et enfin de la nécessité pour les haïtiens vivant à Brockton de "PENSER ET D'AGIR COLLECTIVEMENT".