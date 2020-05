Réflexions de Lesly Louis CONDE à l'occasion de la FETE DU DRAPEAU

Chers compatriotes de partout,

Frè m ak sè m toupatou,

Dear compatriots everywhere,

Cette année, malgré toutes les restrictions qui nous sont urgemment prescrites à cause de la pandémie, et que je vous invite tous à respecter le plus scrupuleusement possible, nous devons souligner le 217ème anniversaire de notre bicolore national.

L'histoire de ce drapeau est si éloquente que nous aimerions la raconter au monde entier. Il y a tant de symbolisme dans ces deux couleurs. Aujourd'hui, nous les Haïtiens avons pour devoir de nous pencher fièrement sur ce symbole de notre identité, ce bicolore qui appartient aussi au patrimoine de l'humanité.

En effet, le 18 mai 1803, ce qui se passa à l'Arcahaie, allait altérer le cours de l'histoire du genre humain car, tout ébahi, le monde allait, sous peu, assister à la naissance du premier État noir des Amériques. Il convient de rendre hommage à la bravoure et au pragmatisme de nos ancêtres qui parvinrent à se réunir malgré leurs mésententes, et en défiant le courroux des plus puissants esclavagistes du moment.

Ce qui rend les créateurs de notre drapeau et le drapeau lui-même plus dignes d'admiration, c'est l'élément de défiance. En arrachant d'un geste irrévérencieux le blanc du tricolore de la tyrannie, et en unissant le bleu et le rouge pour symboliser une alliance libératrice, nos ancêtres défièrent l'ordre mondial du moment au nom de la liberté universelle.

Le bicolore haïtien est donc un éloquent symbole de liberté universelle que les défenseurs de justice et de liberté devraient vénérer partout sur cette planète. Nous les Haïtiens devons en être fiers, et transmettre cette fierté à nos enfants. Un jour, quand Haïti remportera la bataille contre l'isolement et le mépris, notre drapeau sera, à nouveau, triomphateur.



Frè m ak sè m yo toupatou,

Ane sa a, malgré tout prekosyon nou tout oblije pran akòz pandemi an, malgré tout direktiv yo mw konseye nou pou nou swiv alalèt, nou pa kapab pa souliye 217ème anivèsè drapo ayisyen an.

Istwa drapo sa a se yon istwa ki tèlman enteresan nou ta renmen rakonte l pou tout moun sou latè tande l. De koulè sa yo tèlman gen anpil siyifikasyon. Jounen jodi a, se devwa nou tout kòm Ayisyen pou nou reflechi sou enpòtans senbòl nasyonal sa a ki fè pati patrimwann mond la tou.

Sa k te pase jou ki te 18 me 1803 a nan Akayè, ta pral fè istwa mond la chanje direksyon. Tout nasyon sou planèt la ta pral sezi aprann egzistans premye peyi nwa nan Amerik la. Fò nou bat bravo pou kouraj zansèt nou yo avèk entelijans yo. Yo te konnen yo te oblije antann yo malgre poblèm ki te genyen ant yo, epi yo te defye pi gwo mèt esklav ki te egziste nan moman an.

Sa k fè zansèt nou yo avèk drapo a merite bonjan respè avèk admirasyon, se eleman defyans ki mache avèk kreyasyon drapo a. Lè yo pa ezite rache koulè blanch la nan yon drapo ki t ap fè anpil nasyon sou latè tranble, epi yo kole ble a avèk wouj la pou yo senbolize yon alyans solid, yo te defye lòd mondyal la an favè libète inivèsèl.

Drapo ayisyen sa a se yon senbòl libète inivèsèl. Tout moun ki pretann yo se patizan libète nan mond la, ta dwe konnen l epi respekte l. Lè Ayiti genyen batay sa a kont izolman avèk mepri, drapo nou an ap pote laviktwa ankò.

Dear compatriots everywhere,

Our national emblem deserves to be acclaimed everywhere there are humans who cling to the ideals of justice and freedom. My ancestors' courage and determination should be known and praised everywhere because what happened on May 18,1803 in Arcahaie was not just the action of a few men and women against the horrors of slavery, but a firm and deliberate gesture against all injustice and all tyranny; whatever the source. The French flag, which, to my ancestors, represented the fiercest and most powerful tyranny, was torn in a solemn and defiant gesture. That is how the first black nation of the New World got its flag.

This flag which has inspired and continues to inspire so many nations across the world, must, of course, encourage us because, it is about us, it speaks about us, it speaks to us. It is the strong and unapologetic symbol of universal freedom that the world has chosen to ignore. But this blue and red is our national symbol, and we are immensely proud of it.

I thank you for your attention and wish you a happy Haitian Flag Day.

Mw remèsye nou pou atansyon nou epi mw swete nou yon bon Fèt Drapo.

Je vous remercie de votre attention, et vous souhaite une joyeuse Fête du Drapeau.



Lesly Condé

Ex-Consul Général d’Haïti à Chicago

26 août 2004 – 25 mai 2018