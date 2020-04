Brockton-Massachusetts : Adieu à Mme Augerau Bazile

"Man Augereau" a été emportée par l'épidémie du Covid-19 à Good Samaritan Hospital de Brockton Dimanche 19 Avril dernier à l'aube de ses 86 ans. (7 Avril 1934- 19 Avril 2020). Originaire de Vialet, non loin de Petit-Goâve, mère de 10 enfants, Jacqueline Bazile née Bélizaire a laissé sa "Rue Lamarre" à Petit-Goâave pour rejoindre son frère-cadet Serge Bélizaire qui vivait à Brockton depuis 1970.

Dans la "Ville des Champions", la famille de Mme Augereau s'est considérablement élargie avec le marriage de ses enfants mais aussi et surtout par les liens d'amitié tissés au cours d'une vingtaine d'années travaillant dans une maison de retraite et près d'un quart de siècle comme membre de la chorale de l'Eglise Catholique du Sacré-Coeur et de Christ-Roi.

Madame Jacqueline Bazile laisse dans le deuil son mari Augereau Bazile, neuf de ses enfants et une trentaine de petits-enfanst et arrière-petits-enfants. Ses funérailles seront chantées ce vendredi 24 Avril 2020 de 11 heures du Matin à Midi et Quart au Waitt Funeral Home, 850 Nort Main St à Brockton. L'inhumation aura lieu au "Melrose Cemetery" à Brockton.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Jacqueline (Belizaire) Bazile, 86, of Brockton, passed away on April 19, 2020. Born in Petit-Goave, Haiti, she was the daughter of the late Occilias and Elina (Anescar) Belizaire. Jacqueline was devoted to her faith and had the love of God in her heart. She was a communicant and choir member of Christ the King Parish. Jacqueline loved her family and cherished the memories made with them. She had worked in nursing for many years until her retirement. Jacqueline was the beloved wife of Augereau Bazile; loving mother of Mr. Joseph Fritz Bazile and Family, Mr. Enrick Bazile and Family, Mrs. Marie José Bazile and Family, Mr. Philippe Bazile and Family, Mrs. Rodly B. Andre and Family, Mrs. Marie Myrtho B. Bonhomme and Family, Mr. Caius Bazile and Family, Mrs. Sandra B. Levasseur and family, Mrs. Berthe Bazile and Family, Mrs. Marie Carmelle Bazile and family, Mr. Jean Roland Bazile and Family, Mrs. Paulette Bazile and Family, and Mr. Marko Bazile and Family, and the late Mr. Ronald Bazile; dear sister of Mr. Serge Bélizaire and family, Mr. Claude Bélizaire and family, Mrs. Simonde Bélizaire Jeanty and family, and Mrs. Marianne Constant and family; cherished grandmother and great-grandmother of Cassandra Nelson, Fritz W. A. Bazile, Christopher M. Bazile, Esther E. Bazile, Isaac Bazile, Nathan Bazile, Jamar Bazile, Arlex Bonhomme, Joshua Bonhomme, Elizabeth Bonhomme, Britney Bazile, Alexandra Bazile, Caus Junior Bazile, Noah Bazile, Cynthia Andre, Ashley Andre, Randy Bazile, Armani Bazile, Jonathan Levasseur, Sidney Levasseur, David Levasseur, Rony F. Bazile, Robinson Bazile, Refus Bazile, Lidy Bazile, Marcho Tanir Dottin Bazile, Mariah Bazile, Marcha Bazile, Hayley Bazile, and Maddison Bazile; and an aunt of Willy Jn-Francois, Edwige Belizaire, Guerda Belizaire, Myrlande B. Nelson, Maggie Belizaire, Jude Belizaire, Andre Jeanty, and Jude Belizaire. Jacqueline will be greatly missed.