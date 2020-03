Suspecté d’être atteint du coronavirus, le professeur de l'université de Limonade en danger

C’est ce jeudi que le résultat du test effectué sur Bellamy Nelson, suspecté d’avoir contracté le coronavirus, sera connu. Pour l’heure, ce professeur d’université, qui s’est personnellement mis en quarantaine, vit l’enfer. Selon une source digne de foi, Bellamy Nelson et sa compagne ont failli perdre la vie, mercredi 18 mars 2020.

« Des gens en colère se sont rassemblés près de sa maison pour y mettre le feu alors qu’il y était avec sa compagne. Toujours dans la même journée, des gens armés de machettes à Milot voulaient intercepter l’ambulance dans lequel il se trouvait. Ils ont dû rebrousser chemin», a raconté notre source.

La source qui s’est confiée au journal a également indiqué que le professeur Bellamy Nelson n’a pu bénéficier d’aucune prise en charge. « Il n’a pas été reçu à Milot. On a ordonné à un autre hôpital de le recevoir. Ils ont contacté le responsable de cet hôpital qui lui a demandé de venir. Une fois que le professeur sur les lieux, le responsable de cet hôpital était injoignable. Le professeur a passé une heure à attendre dans le parking de l’hôpital. L’atmosphère était tellement hostile qu’il a dû partir », poursuit notre source.

Pour l’heure, le professeur Bellamy Nelson et sa compagne se trouvent dans un endroit tenu secret par mesure de sécurité. « Tout ce que le professeur espère c’est que le résultat du test soit négatif afin qu’il soit libre de ses mouvements. Il se sent beaucoup mieux. Il ne ressent plus la fièvre et les douleurs », a fait savoir notre source.

Le journal a appris que des étudiants de l’Université de Limonade où enseigne le professeur Bellamy Nelson sont également stigmatisés. Une autre source qui s’est confié au journal ce jeudi a indiqué que des étudiants qui vivent à Limonade et au quartier Du Bourg sont menacés par les gens de la zone.

« Un groupe d’étudiants qui étudiaient sur une place publique ont été pris à parti par des individus qui leur ont lancé des pierres et des tessons de bouteilles », a révélé notre source.

Source LE NOUVELLISTE

Jean Daniel Sénat