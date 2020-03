Trump invoque une loi pour mobiliser le secteur privé contre le virus

Associated Press (AP) - Traduction de la REDACTION

WASHINGTON (AP) - Gérant la double crise sanitaire et économique, le président Donald Trump a annoncé mercredi qu'il invoquerait une disposition fédérale permettant au gouvernement de mobiliser le secteur privé en réponse à la pandémie de coronavirus. Trump, apparaissant dans la salle de briefing de la Maison Blanche pour le troisième jour consécutif, a déclaré qu'il signerait la loi sur la "Defense Production Act au cas où nous en aurions besoin", car le gouvernement renforce les ressources pour une augmentation attendue des cas de virus.

Trump a également déclaré qu'il allait étendre la capacité de dépitage du pays et déployer un navire-hôpital de la Marine à New York, qui devient rapidement l'épicentre d'une pandémie qui a secoué l'économie américaine et réécrit les règles de la société américaine. Un deuxième navire sera déployé sur la côte ouest.

Le président a également déclaré que le département du logement et du développement urbain adopterait un moratoire surt les expulsions jusqu'en avril, car un nombre croissant d'Américains risquent de perdre leurs emplois.