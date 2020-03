Les États-Unis et le Canada conviennent de fermer la frontière entre les deux pays au «trafic non essentiel»

Associated Press (AP)

TORONTO (AP) - Les États-Unis et le Canada ont convenu de fermer temporairement leur frontière commune aux voyages non essentiels, a annoncé mercredi le président Donald Trump alors que les deux pays s'emploient à endiguer la propagation de la pandémie de coronavirus.

Trump a fait cette annonce sur Twitter, affirmant que la décision n'affecterait pas le flux des échanges entre les pays.

«Nous allons, d'un commun accord, fermer temporairement notre frontière nord avec le Canada au trafic non essentiel», a tweeté Trump.