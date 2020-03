L'administration Baker-Polito annonce 10 millions de dollars de prêt pour le redressement économique des petites entreprises dans le Massachusetts

Les petites entreprises touchées par COVID-19 auront accès à une aide économique.

BOSTON - Aujourd'hui, l'administration Baker-Polito a annoncé un soutien économique aux petites entreprises d'un montant de 10 millions de dollars (sous forme de prêt) pour apporter un soulagement financier à celles qui ont été touchées par COVID-19.

Ce fonds de redressement des petites entreprises fournira un capital d'urgence pouvant atteindre 75 000 $ aux entreprises du Massachusetts touchées par COVID-19 comptant moins de 50 employés à temps plein et à temps partiel, y compris des organismes à but but non-lucratif. Les prêts sont immédiatement disponibles pour les entreprises éligibles sans aucun paiement dû pour les 6 premiers mois. Le Massachusetts Growth Capital Corporation (MGCC) sera chargé de l'administration de ce fonds

"Alors que notre administration continue de prendre des mesures pour protéger la santé et la sécurité des résidents, nous sommes conscients des difficultés auxquelles sont confrontées les petites entreprises qui constituent le fondement de l'économie de l'État", a déclaré le gouverneur Charlie Baker. "Ces prêts de relance sont une nouvelle ressource pour aider les petites entreprises à répondre aux besoins d'urgence en raison des perturbations causées par la pandémie de COVID-19 en cours."

"Les propriétaires de petites entreprises et leurs employés sont nos voisins et nos amis, et leurs entreprises jouent un rôle vital dans nos communautés, et nous nous engageons à les aider à faire face aux impacts de COVID-19", a déclaré le lieutenant-gouverneur Karyn Polito. «Alors que nous annonçons ces prêts de redressement des petites entreprises, nous continuerons de travailler avec l'Assemblée législative et nos partenaires fédéraux pour trouver des moyens de fournir une aide efficace pendant cette urgence de santé publique.»

Pour une demande prêt, visitez le site Web de MGCC, EmpoweringSmallBusiness.org.

Note de Presse de l'Administration Baker-Polito

Traduction: Rédaction de InfoHaiti.net