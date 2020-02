"Qu'est-ce qui fait de vous un meilleur candidat que le sénateur Ed Markey " ? Joey à Joe en visite à Everett Haitian Community Center (EHCC) lundi soir

Ils étaient plus d'une soixantaine de résidents de la ville d'Everett à répondre à l'invitation de la conseillère municipale Guerly Adrien pour rencontrer "Joe Kennedy", candidat au Sénat des Etats-Unis depuis Septembre 2019. Dans l'assistance, quelques élus locaux mais aussi et surtout des jeunes haïtiano-américains qui fréquentent le programme de support académique du Centre Communautaire Haïtien d'Everett.

"Avant cette réunion, nous avons effectué cet après-midi le tour d'Everett avec le congressman Kennedy pour lui donner une idée des problèmes quotidiens des résidents. Il est ici avec nous pour répondre à vos questions" devait lancer Guerly Adrien en guise d'introduction avant de laisser la parole à la directrice du centre Me Myrlande Desrosiers.



Puis, une dizaine de jeunes de l'EHCC devait partager avec l'assistance une citation de leurs leaders préférés dans le cadre de leurs réflexions à l'occasion de la célébration du Mois de l'histoire des Noirs aux Etats-Unis:

Comme pour la campagne présidentielle au niveau national, l'assusrance-maladie demeure la principale préoccupation des électeurs même ceux du Massachusetts, le seul Etat de l'Union où existe un système universel. Malgré tout, de nombreux citoyens ne portent pas dans leur coeur les prestataires de services de santé et ce pour plusieurs raisons. Au Centre Communautaire Haïtien d'Everett Lundi dernier, la première questionau congressman Joe Kennedy III portait justement sur la complication des procédures des prestataires de services de santé dans le Massachusetts.



Le problème des sans-abri

Ils sont environ 20,000 dans le Massachusetts, plus d'un demi-million aux Etats-Unis dont plus 30,000 vétérans à dormir dans la rue ou à ne pas disposer d'un domicile fixe. Les causes sont multiples: pauvreté, perte d'un emploi, séparation familiale, toxicomanie, vieillesse, migrations, maladies mentales, violence domestique. C'est à la fois un problème socio-économique et de santé publique qui nécessite l'intervention des pouvoirs publics en amont, pour diminuer le nombre de sans-abri et en aval pour créer des logements sociaux et ou des "maisons temporaires" , faciliter l'inclusion sociale à travers la formation et l'emploi etc ...

Sandy, une travailleuse sociale pour la ville de Lawrence dans le Massachusetts a abordé le crucial problème des sans-abri avec le congressman Joe Kennedy III lors de cette rencontre au Centre Communautaire Haïtien d'Everett.



Qu'est-ce qui fait de vous un meilleur candidat que le sénateur Ed Markey ?

Cette question a été posée par Joey, un jeune du centre Lundi soir. Lors du premier débat télévisé de Mardi à WGBH, Jim Braude l'a formulée sous une autre forme. Joe Kennedy III aura à répondre à cette question jusqu'au mois de septembre prochain (élections primaires.

Le jeune Kennedy (39 ans) avait créé la surprise à la fin du mois de septembre dernier en annonçant sa candidature face au sénateur Edward Markey (73 ans) qui occupe le siège depuis 2013 après 37 ans (depuis 1976) à la Chambre des Représentants à Washington. Joe Kennedy III représente le 4ème district du Massachusetts à la Chambre basse depuis Janvier 2013.



Généralement dans le Massachusetts, les aspirants aux postes électifs ont tendance à respecter ce que les politologues de la région appellent la loi du "wait for your turn" (Attendez votre tour). Cependant tout est possible pour quelqu'un qui porte le nom de la plus célèbre famille politique des Etats-Unis. Joe Kennedy III est le fils de Joseph Kennedy II (Représentant du 10ème District du Massachusetts au Congrès pendant 10 ans), le petit-fils du sénateur américain et ancien procureur général des États-Unis, Robert F. Kennedy, le petit-neveu du 35e président des États-Unis John F. Kennedy et du sénateur américain Ted Kennedy.

Répondant à cette question énième fois durant cette campagne, Joe Kennedy III insiste sur la nécessité de gouverner autrement à Washington afin de faire face aux grands défis d'un moment qu'il qualifie d'historique.