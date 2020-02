Brockton (Massachusetts) – Les Conseillers municipaux “At-Large” tiennent leur premier “Town Hall” de l’année 2020

Six semaines après leur entrée en fonction, les quatre (4) principaux Conseillers municipaux etc …de la ville : Winthrop Farwell Jr., Moises P. Rodrigues et les deux nouvelles élues Tina Cardoso (d’origine Cap-Verdienne) et Rita Mendes (d’origine brésilienne) ont rencontré mercredi soir quelques residents de la ville ville à l’auditorium de l’école élémentaire Arnone en vue d’un échange sur les problématiques de sécurité publique, d’éducation, d’emploi (particulièrement pour les jeunes diplômés, d’eau potable, d’assainissement, etc …

Pour répondre aux questions de l’assistance, les élus étaient accompagnés de trois grands fonctionnaires municipaux : Emmanuel Gomes, Mike Thomas et Aldo Petronio, respectivement Chef de la Police, superintendent et directeur du budget des écoles publiques.

D’autres élus locaux ont assisté à cette réunion Communautaire : le maire Robert Sullivan , le sénateur Michael Brady et cinq des sept conseillers de zone Dennis Eaniri (Ward 3), Susan Nicastro (Ward 4), John Lally (Ward 6) et Shirley Asack (Ward 7). Cette dernière est l’actuelle présidente du Conseil municipal (parlement local).fonds

21 millions de dollars additionnels pour l’éducation de nos enfants

C’est la principale nouvelle communiquée au cours de la soirée par le superintendent des écoles publiques Mike Thomas qui a fourni des details sur la provenance de ces fonds. En effet, au mois de novembre dernier, la chambre des représentants et le sénat du Massachusetts ont vote à l’unnanimité une révision tant attendue de la formule de financement de l’éducation publique par l’État, avec le projet de loi (The Student Opportunity Act ) qui prévoit l’injection de 1,5 milliard de dollars dans les districts scolaires au cours des sept prochaines années.



“Nous avons reçu donc pour cette année scolaire 21 millions de dollars additionnels qui nous permettront qui nous permettront d’embaucher de nouveaux enseignants et conseilleirs pdagogiques, d’acheter de nouveaux équipemenents pour nos laboratoires informatiques” devait préciser le “Numéro 1” des écoles publiques de Brockton Mike Thomas.

La violence par armes à feu : le maire exprime son inquiétude

Avant de passer aux questions des residents, le maire Robert Sullivan, présent à la réunion, a annoncé la tenue d’une rencontre de concertation jeudi soir à l’hôtel de ville entre les représentants des secteurs organisés de la société civile, du secteur des affaires, des communautés ethniques en vue de trouver des solutions rapides et appropriées aux actes de violence armée “en plein hiver” survenus au cours de ces dernières semaines à Brockton.

Ala phase des questions-réponses, les échanges entre residents, élus locaux et fonctionnaires municipaux se sont déroulés dans un respect mutual sur les points suivants : augmentation relative des prix pour les services d’eau potable et de traitement des eaux usées, la toxicomania et les comportements criminels sous-jacents y compris ses consequences (maladies mentales, augmentation des sans-abris), la nécessité d’améliorer les rapports des forces de l’ordre à travers l’intégration des jeunes dans leprogramme de “police Communautaire”.