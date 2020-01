Elections législatives dans le Massachusetts : Joe Kennedy III opte pour une "campagne de proximité" face à Ed Markey

En dépit d'une température peu clémente (15-17 degrés F), des activistes politiques, de jeunes professionels, des étudiants avaient pris d'assaut le 155 Dudley St à Roxbury (Boston) où le jeune Joe Kennedy III ouvrait ce samedi après-midi un nouveau bureau de campagne dans un quartier à majorité noire. Au rez de chausée, dans une salle étroite volontaires, supporters dont des élus locaux (Matt O’Malley, Membre du Conseil municipal de Boston depuis Janvier 2011), plusieurs membres de syndicats .. avaient les yeux tournés vers des escaliers conduisant au premier étage de ce petit immeuble où le candidat et des leaders de la zone s'entretenaient sur le message à délivrer en la circonstance.

Peu avant 5 heures, Joe Kennedy III flanqué de plusieurs de ses conseillers prend place dans les escaliers surpomblant la petite salle du rez de chaussée pleine à craquer. Colette Philips, propriétaire de l'un des plus grandes firmes de Marketing et de Relations Publiques (CPC Global) de Boston fut la première à prendre la parole pour expliquer pourquoi son choix s'est porté sur le député (Congressman) Kennedy qui souhaite remplacer Ed Markey au Sénat des Etats-Unis.

"Il représente mon district (le 4ème) à la Chambre des Représentants depuis Janvier 2013. Nous l'avons vu à l'oeuvre à travers ses prises de position et ses propositions de loi. Au cours de ces 6 dernières années, Joe a été un fervent défenseur de la justice sociale, des soins de santé unversels pour tous, de la réduction des écarts de richesse entre les plus riches et la classe moyenne, des droits des travailleurs et des immigrants ... " devait déclarer en substance Colette Philips suivie au microphone par Dr Jon Santiago, le représentant du 9ème District (Comté de Suffolk) à la Chambre des Représentants du Massachusetts.

Médecin de profession, Dr Jon Santiago était volontaire du Corps de la Paix (Peace Corps) en même temps que Joe Kennedy III à Puerto Plata en République Dominicaine entre 2004 et 2006.

Intervention du Dr Jon Santiago, Député du Massachusetts:

Le candidat au Sénat, Joe Kennedy III, a été introduit par un autre élu local, le Shériff du Comté de Suffolk Steve Tompkins. Agé de 39 ans, Joe Kenney III représente le 4ème District du Massachusetts à la Chambre des Représentants à Washington depuis Janvier 2013. Il est donc à son sixème mandat. Joe Kennedy III a fait ses études universitaires à Stanford. Il a rejoint le Peace Corps en 2004 et travaillé en république Domicaine comme volontaire jusqu'en 2006. Il retourne dans le Massachusetts aussitôt après et entre à Harvard où il a décroché un diplôme en droit en 2009.



Joe Kennedy III est le fils de Joe Kennedy II , représentant du 8ème District du Massachusetts à la Chambre des Représentants des Etats-Unis de 1987 à 1999 et petit-fils du Sénateur Robert Kennedy assassiné en 1968 alors qu'il était candidat à la présidence.



Joe Kennedy III affrontera, lors des élections primaires (démocrates) le 15 Septembre prochain Ed Markey, sénateur depuis 2013 et ancien Représentant du Massachusetts à la Chambre des Représentants pendant 37 ans soit de 1976 à 2013.

Intervention du candidat Joe Kennedy III