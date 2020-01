Brockton (Massachusetts) - L'inclusion et la collaboration" promettent le 50ème Maire de la ville de Brockton

"L'avenir est prometteur mais les défis sont réels" a déclaré en substance le nouveau Maire de Brockton dans son discours de prestation de serment dont la cérémonie s'est déroulée ce matin à l'Hôtel de Ville en présence de nombreux employés municipaux, des membres de son équipe de transition dont notre compatriote Daniel Labranche, des autorités locales, des Comtés de Plymouth et de Bristol, de l'ancien Maire Linda Balzotti (2009-2013), du député fédéral Stephen LYNCH, représentant du 8ème District législatif du Massachusetts à la Chambre des Représenatnts à Washington, DC.

Investir dans les infrastructures économiques, offrir une éducation de qualité à tous les enfants, renforcer la sécurité publique, améliorer la qualité de vie des personnes âgées et des anciens combattants, telles ont été les principales priorités que s'est fixé Robert Sullivan pour son mandat de 2 ans à la tête du gouvernment municipal.



Pour attirer de nouvelles entreprises à Brockton, le nouveau Maire s'engage à revisiter les procédures d'octroi de licences et de permis en les rendant plus accessibles aux potentiels investisseurs.



Dans le domaine éducatif, Robert Sullivan a annoncé que les fonds additionnels accordés pour cette année fiscale par l'Etat du Massachusetts au système des écoles publiques de Brockton permettront de diminuer le ratio élèves-enseignant, "ce qui ne manquera pas de favoriser l'apperntissage scolaire".



Les infrastructures scolaires figurent également au premier rang des priorités du Maire Sullivan. Il a cité, à titre d'exemple, le lycée de la ville (Brockton High School) où il a bouclé ses études secondaires en 1988 est "vieux d'un demi-siècle" comme lui d'ailleurs, a-t-il rappellé. Selon certains experts, il faudra environ 50 millions de dollars pour donner un nouveau visage à BHS qui acceuille un peu plus de 4,000 adolecents.

A souligner que la plupart des écoles de la villes sont dans un état de vétéusté avancé.



"Inclusion et Collaboration "



Il l'a martellé pendant les 4 mois qu'a durés la campagne électorale pendant les débats et les présentations devant les groupes organisés. Ce thème est revenu dans son premier discours comme Maire.



"L'atout principal atout de Brockton est la diversité de sa population. Brockton a toujours été une ville d'immigrants. Le magnifique bâtiment où nous nous trouvons aujourd'hui a été construit par des immigrants du monde entier. Aujourd'hui, nous avons un nouveau groupe d'immigrants d'Haïti, le Cap-Vert, du Nigéria, de l'Angola .... Nous devons embrasser toutes ces communautés, toutes ces cultures, nous unir pour améliorer notre vie commune" a lancé Robert Sullivan en rappelant que ses grands-parents irlandais, ses beaux-parents italiens ont immigré le siècle dernier à Brockton pour venir travailler dans la florissante industrie de chaussures.



Ce rappel de M. Sullivan reflète les réalités économique et politique de cette ville. En effet, trois (3) des quatre (4) Conseillers (at-Large) municipaux qui ont prêté serment ce matin sont nés à l'étranger: Moise Rodrigues, né au Cap-Vert, Maire par Intérim de Juillet 2019 au 6 Janvier 2020 - 4 mandats comme Conseiller municipal; Nina Cardozo née , elle aussi, dans la patrie d'Amílcar Lopes Cabral fait ses débuts en politique; Rita Mendes, née au Brésil, est une nouvelle figure de la politique locale.

Le nouveau Maire de Brockton (50 and en Avril prochain) est un avocat de profession (New England School of Law , 1996) et détenteur d'une Maîtise en Administration de Boston College (2001). Marié et père de troois enfants, Robert Sullivan est pratiquement en terrain connu à la tête de cette municipalité de 90,000 âmes. Il traîne, en effet, derrière lui 14 années consécutives de vie politique active. Depuis 2006, il est Conseiller municipal (at Large). Il a d'ailleurs assuré la présidence de cette branche législative locale à 4 reprises (2008, 2014, 2017 et 2019).

Ont également prêté serment ce matin les 11 membres du Conseil municipal (4 at-Large) et 7 Conseillers de Zones (ward) ainsi que les 7 Membres de la Commission scolaire.

Conseillers (at Large) : Tina Cardoso, Winthrop H. Farwell, Jr, Rita Mendes et Moises Rodrigues.



Conseillers de Zones (Wards): Timothy J. Cruise (Ward 1), Thomas D. Monahan (Ward 2), Dennis R. Eaniri (Zone 3), Susan J. Nicastro (Ward 4), Jeffrey Thompson (Ward 5), John F. Lally (Ward 6) et Shirley Assack (Ward 7).

Commission scolaire : Thomas J. Minichiello (Ward 1), Cynthia Rivas Mendes (Ward 2), Mark D'Agostino (Ward 3), Tony Rodrigues (Ward 4), Judy A. Sullivan (Ward 5), Joyce J. Assack (Ward 6), et Timothy J. Sullivan (Ward 7) .



Le discours du Maire de Brockton, Robert J. Sullivan: