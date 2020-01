Brockton (Massachusetts) - Célébration des 216 ans de l’Indépendance d’Haïti



Le Centre Paradis Haïtien (Haitian Adult Day Health) a accuelli ce 1er Janvier 2020 une soirée de réflexions patriotique et religieuse pour marquer les 216 ans de l’Indépendance d'Haïti. A cette soirée organisée par l’Association des Pasteurs Evangélistes de Brockton et de la zone Sud du Massachusetts (ASPAHAB) ont participé des leaders communautaires, des représentants de plusieurs églises et organisations à but non-lucratif de la région, des élus locaux dont le Sénateur Michael Brady (2nd Plymouth et Bristol), Michelle DuBlois, l’une des trois représentantes de la ville de Brockton (10ème district Plymouth) à la Chambre des Représentants du Massachusetts et Natacha Clerger (d'origine haïtienne), Conseillère municipale du Village de Randolph.

Reportage (Vidéo) de cette célébration (Francky Labossière)

1ère partie : Extraits interventions des invités spéciaux.





2ème partie - Partie Patriotique : Discours du Dr Jean S. Bonnet, MD (Hyde Park Health Associates)

3ème partie - Partie Religieuse : Discours du pasteur Jean-Marie Clerveau, Président de l'Association des Pasteurs Haïtiens de la Nouvelle-Angleterre.