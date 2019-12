Washington - Vote historique demain à la Chambre des Représentants - "Je ne suis pas allée à Washington pour destituer le Président mais Personne n'est au-dessus de la loi" Ayanna Pressley, Députée fédérale

Ayanna Pressley, Députée fédérale ( Représentante du 7ème District du Massachusetts)

C'est ce qu'a déclaré en substance samedi dernier Ayanna Pressley, représentante à Washington du 7ème District du Massachusetts à la Chambre législative. Elle s'exprimait à Dorchester samedi soir en marge d'une "Conversation communautaire" sur une proposition de loi sur une réforme profonde su système qu'elle devra présenter bientôt à la Chambre sur le systçme judiciaire américain.

La Députée fédérale Ayanna Pressley participera demain mercredi à ce vote historique sur les deux chefs d'accusation retenus et votés la semaine dernière par la Commission Judiciiare de la Chambre des Représentants (23 Démocrates pour et 17 Républicains Contre) à savoir : abus de pouvoir et entrave à la bonne marche du Congrès.

Les dés sont déjà jetés. Les Démocrates vont voter demain en faveur de la destitution du Président Républicain Donald Trump à moins d'un revirement de dernière minute d'une tretaine de députés démocrates des "Etats Rouges" (conservateurs) remportés par l'actuel occupant de la Maison Blancheen Novembre 2016.

