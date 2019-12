Une délégation de l'Office de la Protection du Citoyen (OPC) en visite aux Etats-Unis



Conduite par Me Renan Hédouville, le Protecteur du Citoyen, cette délégation était à Boston à la fin de la semaine dernière (samedi et dimanche) en vue d'explorer les possibilités d'un partenariat entre l'OPC et Forever Young Adult Day Health Center, une institution privée qui offre aux personnes du troisième âge différents programmes et services gouvvernementaux (Etat du Massachusetts). Deux cadres de l'OPC: Mme Yolande Joseph, Coordonnatrice des présences territoriales et Mme Mimose Moyard, Chef de Service de la protection sociale accompagnent Me Renan Hédouville pour cette tournée de 5 jours à Boston et à New-York.

Hier dimanche au local de Forever Young à Hyde Park (quartier de Boston), le Protecteur du Citoyen a prononcé une conférence sur la situation des droits humains en Haïti. Un extrait de cette conférence.